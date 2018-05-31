В Чите завершается монтаж криминальной драмы «На колёсах»

Предпремьерный показ читинского фильма «На колёсах», снятого авторами «Детей 90-х» и ещё находящегося в производстве, состоится на седьмом Забайкальском кинофестивале, сообщила на пресс-конференции 30 мая программный директор Мария Безенкова



«В настоящий момент ребята ещё монтируют фильм — практически для завтрашнего показа. Всё у них получается «с колёс», — пошутила Безенкова, отметившая, что организаторам радостно включать в программу местные фильмы.



Криминальная драма «На колёсах» будет впервые показана в 19.00 2 июня в большом зале кинотеатра «Бригантина».



Согласно программе кинофестиваля, фильм читинского режиссёра, сценариста и актёра Максима Юсупова расскажет о судьбе «молодого парня», пытающегося закрепиться в автогоночном бизнесе. Герою противостоят владельцы уже существующих и получающих «хороший доход» автоклубов, «покрываемых верхушкой власти, чьё нежелание взращивать себе конкурента приводит к серьёзной и опасной борьбе».



«Дети 90-х» — это сериал и две части фильма, снятые жителями Читы. Один из авторов фильма Михаил Носко является одним из создателей проекта «Про Егора» — комедии, производство которой приостановлено из-за съёмок второй части «Детей 90-х», съёмки которой начались осенью 2017 года. В российском прокате «Дети 90-х» собрали 37 тысяч долларов, сообщает chita.ru.

