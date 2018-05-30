Мероприятие посвятят 95-летию Бурятии
На электронной выставке «Ветер истории» посетителям представят 95 фотографий и 95 документов из фондов Госархива Бурятии, которые расскажут историю республики за последние 95 лет.
Среди документов гости увидят Декрет ВЦИК об образовании Бурят-Монгольской АССР (30 мая 1923 год), временное положение о государственном устройстве БМАССР (1923 год), постановление Президиума ЦИК БМАССР о переименовании Верхнеудинска в Улан-Удэ (10 августа 1934 год), указы о переименовании Бурят-Монгольской АССР в Бурятскую АССР, об образовании Бурятии и многое другое.
Уникальные фотографии о республике в 1920-1930-х годах, во время Великой Отечественной войны, руководителей партийных и советских органов М.М. Сахьяновой, М.Н. Ербанова, С.Д. Игнатьева и другие дополняют архивные документы.
Также выставка «Ветер истории» будет демонстрироваться на информационно-рекламных медиа экранах города, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Улан-удэнцев приглашают на электронную выставку «Ветер истории»
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