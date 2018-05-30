Школьники Бурятии поучаствовали в конкурсе «Безопасный путь»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Дети сделали макеты с дорожными знаками и светофорами



В Закаменском районе подвели итоги конкурса макетов «Безопасный путь домой». 25 учащихся представили свои работы и рассказали, как они ходят в школу, соблюдая ПДД.



Участниками конкурса стали ребята, обучающие с 5 по 8 классы. Всего было предоставлено 7 макетов, имитирующих улично-дорожную сеть. Во время защиты работы школьники рассказывали и показывали, по какому пути они следуют в школу и как при этом соблюдают правила безопасного поведения на дороге.



Победителями конкурса стали ученицы 8 «б» класса Ваганова Анастасия и Михайлова Екатерина, которые разработали макет от своего дома до школы с указанием всех дорожных знаков, разметки и светофоров. Подводя итоги мероприятия, сотрудники ГИБДД поблагодарили детей, подарили всем участникам конкурса световозвращающие значки-смайлики и пожелали безопасных каникул, сообщает УГИБДД Бурятии.

