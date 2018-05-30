В Иркутске откроется выставка мастеров Монголии



1 июня в 16:00 в галерее сибирского искусства в Иркутске открывается выставка мастеров из Монголии «Бронзовый олень». В экспозиции — лучшие художественные работы и изделия из кожи от представителей ассоциации монгольских мастеров искусства по коже. Выставка познакомит иркутян со своеобразным и самобытным искусством монгольского народа.



Художественная ассоциация «Бронзовый олень», созданная молодыми профессиональными художниками и мастерами по коже, ставит перед собой большую цель — продолжать и развивать лучшие традиции национального искусства, внедрять новую технику и технологии не только в художественные произведения, но и в возделывание и обработку кожи и кожаных изделий.



На выставке будет представлено творчество молодых художников. Многие из них окончили институт изобразительного искусства Монголии по специальностям: художественная обработка кожи, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Практически все авторы являются членами Союза художников Монголии. Каждый год представители художественной ассоциации монгольских мастеров искусства по коже организуют выставку своих новых работ в родной стране, и отклики зрителей дают огромный стимул для их дальнейшего мастерства. В Иркутске их творчество будет представлено впервые.



Выставка откроется 1 июня в 16:00 в галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Сукачёва и будет работать до 12 июня. Вход на открытие — свободный, сообщает пресс-служба музея.

