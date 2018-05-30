Вокруг БГСХА назревает земельный скандал



«Повелись» на низкую цену



Сотрудники БГСХА стали заложниками ситуации, в которую их втянул родной вуз ещё во времена руководства Александра Попова, сообщает АТВ.



Начиная с 2011-го года жители, доверившись авторитету госучреждения, покупали федеральные земли, которые, как, оказалось, практически невозможно оформить на себя.



- Ни сарая, ни бани, ни гаража. Вот так в подвешенном состоянии и находится, - говорит Эрдэм Цыденжапов, житель ДНТ «Ургаса».



У него голый участок, не считая дома. Строить что-либо ещё - опасно, хотя землю в 2013 году, как он утверждает, купил, не абы у кого, у сельхозакадемии. Сумма платежа относительно скромная.



За низкий прайс пришлось доплатить сомнительным статусом. Уже 5 лет как Эрдэм и его семья - самовольщики, а не землевладельцы, уточняет АТВ.



- Съездили в бухгалтерию БГСХА. Заплатили 150 тысяч, квитанция имеется, и начали застраиваться. Чтобы дом поставить в районе всё продали, приехали, и сейчас в подвешенном состоянии, - продолжает Эрдэм Цыденжапов.



Примерно в такой же ситуации семья Холмогсоновых. Однако на свой страх и риск они всё же построили гараж и баню. Говорят, не стали сомневаться в столь серьёзной структуре как государственный вуз. Будущим вкладчикам обещали устроить ДНТ со всеми удобствами.



- На тот момент председателем был Попов Александр Петрович. Он говорил нам, что документы будут. В скором времени будут документы на участок, с 2011-го года уже 7 лет прошло, и мы узнаем, что купили участок на федеральной земле, - сетует Дарья Холмогсонова.



150 владельцев участков – самовольщики?



По словам героев сюжета АТВ, под ДНТ «Ургаса», что находится в селе Поселье, продали около 150 участков. Однако членов в дачном товариществе почти 500. Разницу в несколько сотен составляют те, кто намеренно занял эту землю. Проще говоря, участки они не покупали, просто приехали и построились. О них, кстати, говорил ранее бывший ректор БГСХА.



- Мне лично было горько и обидно смотреть, как самовольно захватывают земли самовольщики. Я сегодня против этих самовольщиков, - отмечал Александр Попов, экс-ректор БГСХА.



Это запись 2013 года. Здесь Александр Попов выступает перед членами ДНТ. В основном, это работники его же, на тот момент, сельхозакадемии.



- У них вообще никаких документов нет. У нас на сегодня есть приказ ректора, есть совместные соглашения, тройственные соглашения между ДНТ, Иволгой и ректоратом. Это уже правовые основания для того, чтобы вы не считались самовольщиками, - уверял экс-ректор.









В итоге за 5 лет не изменилось ровным счётом ничего. Статус самовольщиков все ещё остаётся на месте.



- Что касается вопросов по распределению земельных участков ДНТ «Ургаса» и извлечению прибыли от их продажи, нужно сказать, что академия не имеет к этому отношения. Скорее, эти вопросы должны быть адресованы председателю ДНТ и правлению ДНТ «Ургаса», - прокомментировала ситуацию Туяна Дашицыренова, пресс-секретарь БГСХА.



Никто ничего не знает



Видимо, нынешнее руководство либо не знает о распродаже прошлых лет, либо герои материалов АТВ готовы оклеветать вуз. Сейчас внутри самих ДНТ идут собрания, где пытаются решить проблемы самостоятельно. Пока бывший ректор сидит в парламенте, жители вымещают гнев на председателе товарищества.



- В 2010 году всё началось, академия выезжала на сносы. Я тоже тогда был сотрудником академии. Руководство в какой-то момент решило, что надо оставшуюся землю передать сотрудникам. А там уже началось создание ДНТ и так далее, - рассказал Борис Тыскинеев, председатель ДНТ «Ургаса».



Однако председатель ДНТ о приобретении участков у БГСХА не сказал ни слова. Ровно, как и остальные работники академии. Большинство героев материала не имеет отношения к вузу. Среди них - Ольга Нимажапова. Узнала девушка про участок от своих соседей. На счёт скрытности сотрудников академии имеет свою версию.



- Мы, получается, у соседей узнали, что этот участок пустует. И мы купили у него. Он нам сказал, что можно к Попову обратиться. Тогда было собрание, мы через карту отправили ему 150 тысяч, - поведала Ольга Нимажапова, жительница ДНТ «Ургаса».



На вопрос, почему сами сотрудники академии ничего не говорят, она отвечает следующее:



- Не знаю, вот они боятся, видимо. Даже мы говорим, давайте маленько будете говорить, вы же тут живёте. Они ничего не говорят, боятся работу потерять или что ещё. Комментариев никаких не дают.



Как говорят другие участники скандальной истории, всё это лишь верхушка айсберга коррупции, заключает АТВ.

