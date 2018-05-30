В Бурятии отметили День пионерии

Ветераны повязали пионерские галстуки и спели песни с детьми



22 мая в Селенгинской детской библиотеке совместно с советом ветеранов посёлка прошла встреча, посвящённая Дню пионерии под названием «Пионерское детство моё». Она была посвящена 95-летию Бурятии, потому что первый пионерский отряд в республике был создан 27 апреля 1923 года.



На встречу с ребятами, повязав пионерский галстук, пришли бывшие пионервожатые, пионеры сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов, чтобы вспомнить о своём детстве, рассказать детям, как жили их ровесники 30-50 лет назад.



Присутствующим рассказали о зарождении пионерии, главных традициях и её законах, а так же провели краткий экскурс об истории пионерской организации в Бурятии.



Приглашённые поделились воспоминаниями о дне, когда их принимали в пионеры. Кукин В. Н. рассказал о том, как в годы Великой Отечественной войны собирали по дворам золу для удобрения полей в колхозе, Суханова Г. А. рассказала об ученических производственных бригадах. О том, как проводили дети свой досуг в Доме пионеров, рассказала Истомина Л. М., бывшая пионервожатая, которая много лет проработала в Доме пионеров.



Участники встречи исполнили гимн «Марш юных пионеров» и песню «О картошке», «Орлёнок», посмотрели отрывки из кинофильма «Тимур и его команда». 5 «А» класс Селенгинской школы № 2 вместе с руководителем рассказали присутствующим, что они сегодня являются членами детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и работают по направлению «Гражданская активность», сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.