В Бурятии отметили День пионерии

Ветераны повязали пионерские галстуки и спели песни с детьми
22 мая в Селенгинской детской библиотеке совместно с советом ветеранов посёлка прошла встреча, посвящённая Дню пионерии под названием «Пионерское детство моё». Она была посвящена 95-летию Бурятии, потому что первый пионерский отряд в республике был создан 27 апреля 1923 года.
На встречу с ребятами, повязав пионерский галстук, пришли бывшие пионервожатые, пионеры сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов, чтобы вспомнить о своём детстве, рассказать детям, как жили их ровесники 30-50 лет назад.
Присутствующим рассказали о зарождении пионерии, главных традициях и её законах, а так же провели краткий экскурс об истории пионерской организации в Бурятии.
Приглашённые поделились воспоминаниями о дне, когда их принимали в пионеры. Кукин В. Н. рассказал о том, как в годы Великой Отечественной войны собирали по дворам золу для удобрения полей в колхозе, Суханова Г. А. рассказала об ученических производственных бригадах. О том, как проводили дети свой досуг в Доме пионеров, рассказала Истомина Л. М., бывшая пионервожатая, которая много лет проработала в Доме пионеров.
Участники встречи исполнили гимн «Марш юных пионеров» и песню «О картошке», «Орлёнок», посмотрели отрывки из кинофильма «Тимур и его команда». 5 «А» класс Селенгинской школы № 2 вместе с руководителем рассказали присутствующим, что они сегодня являются членами детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и работают по направлению «Гражданская активность», сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
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