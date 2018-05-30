Дмитрий Тарбеев примет участие в спектакле «Перед потопом»
В актёрский состав государственного русского драматического театра имени Бестужева вошёл молодой артист, выпускник Восточно-Сибирского государственного института культуры Дмитрий Тарбеев. Его пригласил в труппу художественный руководитель театра Сергей Левицкий.
Дмитрий Тарбеев родился 26 июля в Чите и всегда мечтал стать актёром. Со школьной скамьи будущий артист принимал участие в литературных конкурсах, писал стихи, занимал призовые места. Однако после окончания школы не сразу принял решение посвятить себя творческой профессии: сначала он учился в Читинском государственном университете, затем отдал документы в Забайкальское краевое училище культуры. А когда узнал, что в Улан-Удэ идёт набор в институт культуры, отправился в столицу Бурятии.
Его кураторами стали мэтры, выпустившие немало талантливых артистов, – заслуженная артистка Бурятии, доцент, лауреат всероссийских конкурсов, педагог Софья Гущина и старший преподаватель, заслуженный артист Бурятии, лауреат и дипломант всероссийских конкурсов Владимир Витин.
Дмитрий Тарбеев за годы студенчества уже успел заявить о себе. Роль в спектакле-вербатиме «ЖЗЛ», который идёт в Молодёжном художественном театре запомнилась многим зрителям. Также он играл в чёрной комедии «Палачи» режиссёра Анатолия Баскакова по пьесе Макдонаха, семейном фэнтези «Детство не вовремя» в постановке Артёма Баскакова по пьесе Курочкина. Недавно прошёл показ дипломного спектакля «Там, где кочуют туманы» по пьесе Коляды «Баба-Шанель».
В театре им. Бестужева артиста можно будет увидеть в премьерном спектакле Тадаса Монтримаса «Перед потопом» по пьесе братьев Пресняковых. В нём Дмитрий Тарбеев в одном из составов сыграет сына главного героя Йона – одну из ключевых ролей в постановке. Премьерные показы пройдут 27 и 28 июня в 18:30, сообщает пресс-служба ГРДТ имени Бестужева.
Труппу драмтеатра в Улан-Удэ пополнил новый артист
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