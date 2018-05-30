В Улан-Удэ пройдёт битва роботов-скорпионов

Школьники будут соревноваться друг с другом с помощью роботов-«скорпионов». Последние будут управляться дистанционно.

1 июня IT-школа будет проводить в ТРЦ Пионер «Битву скорпионов».

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