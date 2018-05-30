В Кабанском районе отметили День семьи

Дети с родителями поучаствовали в викторинах и спели частушки



19 мая в Селенгинской детской библиотеке прошла встреча «Когда мы вместе», посвящённая международному Дню семьи. На мероприятии присутствовали ребята семейного клуба «Читарики», со своими родителями.



В начале встречи дети разыграли сценку. В программе ребятам и их родителям предстояло участие в познавательных и игровых конкурсах, они вспомнили пословицы о семье, когда ведущая называла начало, а участникам нужно было правильно закончить. В конкурсе «Объяснялки», нужно было с помощью жестов и движений объяснить задуманное слово, участники правильно ответили на вопросы викторины «Семейные узы», вспомнили героев сказочных семей и ответили на вопросы книжной викторины.



Также присутствующие сыграли в игру «Ассоциации», где ведущий задавал тему, а игроки называли слова, которые у них возникают. В конце родители и дети исполнили весёлые частушки, а закончилось мероприятие праздничным чаепитием, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

