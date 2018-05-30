Дети покрасили оградку и убрали листву
22 мая Выдринская сельская библиотека приняла участие во всероссийской акции «Вахта памяти». У жителей возникла идея привести неухоженные могилы ветеранов Великой Отечественной войны в порядок.
Классный руководитель 7 «Б» класса Истомина Т.А. со своими учениками поддержали инициативу библиотеки и помогли в организации. Для уборки выбрали могилу ветерана ВОВ Костина Леонида Владимировича.
Люди старшего поколения в Кабанском районе помнят этого человека. По их воспоминаниям Леонид Владимирович в 70-е годы был председателем поссовета посёлка Выдрино.
Ребята провели уборку на могиле ветерана Великой Отечественной войны. Школьники выпалывали траву, убирали листву, покрасили оградку. Они, таким образом, почтили память тех, кто защищал нашу Родину, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Школьники из Бурятии убрались на могиле ветерана
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