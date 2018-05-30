В Бурятии предприниматель задолжал работнице более ста тысяч

После прокурорского вмешательства с сотрудницей рассчитались



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая в Кяхтинском районе, генеральный директор одной из компаний нарушал конституцию и трудовой кодекс России. С 1 ноября 2016 по 1 апреля 2017 года он не выплатил своей сотруднице 109 279 рублей заработной платы.



- При этом у руководителя общества с ограниченной ответственностью имелась объективная возможность своевременно выплачивать работнице заработную плату, однако он расходовал денежные средства из кассы и с расчётных счетов на цели более поздней очередности и менее значимые, чем выплата задолженности по заработной плате, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Уголовное дело за невыплату свыше трёх месяцев заработной платы направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Кяхтинского района.



В ходе следствия генеральный директор ООО задолженность по заработной плате погасил.

