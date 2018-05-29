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Учёные на трёх суднах отправились исследовать Байкал

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Ученые Лимнологического института СО РАН открыли навигационный сезон 2018 года на озере Байкал

25 мая на научно-исследовательском судне «Г.Ю. Верещагин» стартовала летняя Кругобайкальская экспедиция, посвященная исследованию глубинной части Байкала. 28 мая на научно-исследовательском судне «Титов» отправилась экспедиция по изучению подводных ландшафтов озера и байкальских губок.

На 29 мая намечен старт экспедиции по исследованию гидрохимических и гидробиологических составляющих мелководной зоны Байкала, ученые отправятся на исследования на научно-исследовательском судне «Папанин».

5 июня в рейс отправится научно-исследовательское судно «Академик Коптюг», комплексная экспедиция предполагает изучение прибрежно-заплесковой зоны Байкала. Подробное расписание экспедиций смотрите на сайте института.

Директор ЛИН СО РАН Андрей Федотов, который отправляется в экспедицию 29 мая, рассказал, что исследование мелководных зон озера продлится до 8 июня. За это время пробы будут взяты в 40 точках по всему периметру Байкала, судно будет делать остановки через каждые 30 – 40 км.

- Сейчас нас интересует первый пик цветения фитопланктона на Байкале, когда туристов на озере еще нет, затем мы возьмем пробы в высокий туристический сезон, затем осенью, во время второго пика цветения, и сравним, какова будет ситуация в прибрежной зоне. Таким образом, целей у экспедиции две: одна чисто фундаментальная – посмотреть, как развивается жизнь в прибрежной части озера, вторая – прикладная, определить влияние человека на самую доступную для него часть Байкала.

Во время экспедиции ученые возьмут гидрохимические пробы воды из прибрежной зоны, причем, часть образцов будет проанализирована прямо на судне. Другая часть образцов будет заморожена и изучена в институте, так как для исследования требуется более сложное оборудование. Будут также взяты биологические пробы, гидрохимические пробы, пробы на состав жирных кислот фитопланктона (чтобы оценить «упитанность» этих байкальских обитателей), пробы на мутность воды.

В составе экспедиции семь человек, в том числе студентка из Колледжа Гриннелл (штат Айова, США) Молли Энн Ворнхолт, которая обучается в Иркутском государственном университете и проходит стажировку по экологии в лаборатории ихтиологии Лимнологического института СО РАН. Андрей Федотов подчеркнул, что зарубежные ученые, в том числе и молодые, регулярно участвуют в экспедициях, организованных ЛИН СО РАН:

- В июне на научно-исследовательском судне «Верещагин» у нас пройдет многолетняя экспедиция «Класс Байкал» - это совместный проект с МГУ им. М.В. Ломоносова и зарубежными университетами, которая нацелена на изучение геологической истории Байкала.

Учитывая многолетний опыт изучения Байкала, а также универсальность озера как объекта научных исследований, ЛИН СО РАН предлагает молодым зарубежным ученым принять участие в проекте «Плавучий университет». Проект предполагает изучение многодисциплинарных технологий и методов, связанных с фундаментальной наукой. Научно-образовательная программа включает исследования разнообразия, эволюции и экологии гидробионтов озера Байкал и мониторинга окружающей среды состояния озера с использованием передовых подходов и методов различных научных областей (например, ДНК окружающей среды, геологии, микробиологии, гидробиологии, биохимии, гидрофизики и биоинформатики), сообщает пресс-служба СО РАН.

- Молодые исследователи за 15 дней смогут участвовать в научных исследованиях, чтобы отработать практические навыки отбора проб и проведения анализов, - рассказал Андрей Федотов. - Кроме того, они смогут прослушать лекции и побывать на мастер-классах ведущих ученых мира, которые будут принимать участие в экспедиции.
научные исследования
 
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