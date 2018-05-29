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Пожароопасную погоду прогнозируют синоптики в Бурятии

Общество, 
Самые высокие классы пожарной опасности – 4-й и 5-й – ожидаются в Иволгинском, Селенгинском, Баунтовском, Джидинском, Кяхтинском и Муйском районах

В такую погоду любое неосторожное обращение с огнем может осложнить пожарную обстановку в природной среде и в населённых пунктах. Сотрудники МЧС России призывают жителей республики ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.

При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Пожарные напоминают, что на территории Бурятии действует особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение всякого вида работ с применением открытого огня. Эти правила следует неукоснительно соблюдать как на территории населённого пункта, в дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны отдыха и прибрежные зоны. Также действует запрет на посещение гражданами лесов.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
лесные пожары
 
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