Стать участником может любой желающий
В Кабанском районе пройдёт веломарафон «Селенгинск-Энхалук 75км!». Старт мероприятию будет дан 2 июня в 12 часов на площади Ленина рядом с культурно-досуговым центром «Жемчужина» в посёлке Селенгинск.
Веломарафон пройдёт по следующему маршруту: посёлок Селенгинск – озеро Байкал село Энхалук. Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Регистрация участников начнётся за 2 часа до старта.
Хештэг мероприятия #КрутиПедалиНаБайкал, заявку на участие можно направить по адресу bur9tia@gmail.com, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Бурятии пройдёт веломарафон «Селенгинск-Энхалук»
Общество, Фото:
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