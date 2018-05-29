В Бурятии пройдёт веломарафон «Селенгинск-Энхалук»

Стать участником может любой желающий



В Кабанском районе пройдёт веломарафон «Селенгинск-Энхалук 75км!». Старт мероприятию будет дан 2 июня в 12 часов на площади Ленина рядом с культурно-досуговым центром «Жемчужина» в посёлке Селенгинск.



Веломарафон пройдёт по следующему маршруту: посёлок Селенгинск – озеро Байкал село Энхалук. Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Регистрация участников начнётся за 2 часа до старта.



Хештэг мероприятия #КрутиПедалиНаБайкал, заявку на участие можно направить по адресу bur9tia@gmail.com, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

