В колонии Улан-Удэ прошли лекции о письменности



С осуждёнными исправительной колонии № 7 были проведены культурно-досуговые мероприятия, посвящённые двум знаменательным датам: Дню славянской письменности и культуры и общероссийскому Дню библиотек.



В колонии прошли лекции об истории славянской письменности и культуры, создания библиотек на Руси, а также о первых библиотеках, открытых на территории Бурятии.



Для осуждённых была организована и книжная экспозиция, оформлен уголок, на котором была размещена информация об этих знаменательных датах. Уголки были также оформлены в каждом общежитии колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

