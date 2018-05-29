В колонии Улан-Удэ прошли лекции о письменности

Осуждённым рассказали об истории славянской письменности и культуры
С осуждёнными исправительной колонии № 7 были проведены культурно-досуговые мероприятия, посвящённые двум знаменательным датам: Дню славянской письменности и культуры и общероссийскому Дню библиотек.
В колонии прошли лекции об истории славянской письменности и культуры, создания библиотек на Руси, а также о первых библиотеках, открытых на территории Бурятии.
Для осуждённых была организована и книжная экспозиция, оформлен уголок, на котором была размещена информация об этих знаменательных датах. Уголки были также оформлены в каждом общежитии колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
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