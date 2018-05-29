В Бурятии поэт-сатирик написал пародию на послание из прошлого



«Капсула времени» заложена у памятника воинам Бурятии, павшим смертью героев в годы Великой Отечественной войны, на «Октябре». Послание потомкам оставили комсомольцы в 1968 году с наказом вскрыть через 50 лет. Это событие произойдёт совсем скоро - 29 октября 2018 года.



Сегодня режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев сообщил в социальной сети, что ровно через 5 месяцев вскроют письмо из прошлого. Также он шутливо отметил, что из секретных источников стало известно содержание обращения комсомольцев к потомкам, и выложил якобы этот текст в «Фейсбуке».



- Мы, комсомольцы 20-го века, пишем вам, комсомольцам 21-го века. В день 100-летия комсомола вы вскроете эту капсулу. К этому времени советские марсоходы будут бороздить соседние планеты, бумажных денег не будет, а комсомольцы станут лидерами на заводах и фабриках. Жизнь будет замечательна… Потомки, и вы поверили в это? Мы, что тупые, что ли? Ведь мы в прошлом делали гораздо больше, чем вы сейчас! И у нас хватает ума, чтобы понять, что вы будете разъезжать по бывшему Советскому Союзу на иностранных «марсоходах». Вы больше не покоряете глубины космоса, а лишь Турции, Таиланды и Вьетнамы, - пишет в пародии письма Ботоев.



В «послании» говорится, что «денег не будет, не потому что наступит коммунизм, а потому что их станет совсем мало, и надо будет «держаться», как завещал премьер-министр. В «сообщении из прошлого» уточняется - у кого есть деньги, то они будут не бумажными, а на счетах в зарубежных банках.



- Комсомольцы будут лидерами, но в приватизированных ими за копейки предприятиях. А комсомольцы станут менеджерами, угнетающими рабочий класс. Вам станут привычными непонятные слова «акция», «биткоин», «Ксения Собчак», но это уже неважно, потому что в вашей жизни они не играют никакой роли, как раньше комсомол, который был частью нашей весёлой и беззаботной жизни, - продолжает сатирик в «письме».



Также здесь добавляется - жаль, что потомки поздно прочтут это «послание».