В Бурятии детей военных обучили финансовой грамотности



Как защитить себя и своих близких от мошенников, с чего начинать составление финансового плана, что делать при утере банковской карты – об этом и многом другом узнали ребята из посёлка Сосновый Бор. Для школьников и студентов провели экскурсию в Национальном банке Бурятии.



Занятие же по финансовой грамотности для учащихся городской школы № 5 и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта прошло сразу в нескольких форматах - познавательной лекции, финансовой викторины, мастер-класса по определению подлинности банкнот.



Отдельное место здесь занял экскурс в историю российской банковской системы и банковского дела в регионе, а также знакомство с современными задачами и функциями Банка России. Ребятам показали и экспонаты музейного фонда.



- Безусловно, приятно, что экскурсия и урок финансовой грамотности оставили у ребят только положительные эмоции. Особенно радует, что мероприятие вызвало желание пригласить наших лекторов на встречу с родителями. Это отличная возможность для финансового просвещения взрослых жителей нашей республики, и мы обязательно ею воспользуемся. Учитывая, что учебный год уже завершён, проведём наши лекции на родительском собрании в сентябре, - прокомментировала управляющий отделением - Национального банка по республике Сибирского главного управления Банка России Наталья Эйрих.



В свою очередь, преподаватели, школьники и студенты поблагодарили организаторов за урок и экскурсию, сообщает пресс-служба Минобрнауки Бурятии.