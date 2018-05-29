Спектр книг, доступный для чтения в московской библиотеке, которая расположена на шоссе Энтузиастов, пополнился новым произведением
Теперь читатели могут познакомиться с произведением «Байкал. Край солнца и легенд» известного географа и писателя Юрия Супруненко, сообщает управа района Лефортово города Москвы.
— Это даже не путеводитель, а увлекательная, написанная прекрасным языком, история Байкала. Здесь вы найдете рассказы о прошлом и современности, о мистических верованиях, о главных местах живописной байкальской земли, включая природные, исторические и культовые достопримечательности, а также великих сибирских городах — Иркутске и Улан-Удэ, — рассказала заведующая библиотекой Светлана Глухова.
Книга об Улан-Удэ пополнила московскую библиотеку
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спектр книг, доступный для чтения в московской библиотеке, которая расположена на шоссе Энтузиастов, пополнился новым произведением
Сегодня в Улан-Удэ прошли пожарно-тактические учения в 18-этажном жилом доме, напугавшие горожан
Ученые Лимнологического института СО РАН открыли навигационный сезон 2018 года на озере Байкал
7 июня команда Land Rover вместе с тревел-блогером Сергеем Долей начнёт кругосветное путешествие из Москвы
Самые высокие классы пожарной опасности – 4-й и 5-й – ожидаются в Иволгинском, Селенгинском, Баунтовском, Джидинском, Кяхтинском и Муйском районах
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа завершаются работы по опашке территорий и созданию противопожарных рвов и минерализованных полос
Вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга» состоится в начале июня в столице Монголии Улан-Баторе
Стать участником может любой желающий
Осуждённым рассказали об истории славянской письменности и культуры
Глава района вручил денежные сертификаты
Он проработает для горожан до конца лета
Отключение связано с плановыми работами на участке тепловых сетей Советского района
В Тункинской долине прошёл молебен
Им вручили диплом
Участие приняли 30 гонщиков