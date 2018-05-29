Книга об Улан-Удэ пополнила московскую библиотеку

Спектр книг, доступный для чтения в московской библиотеке, которая расположена на шоссе Энтузиастов, пополнился новым произведением



Теперь читатели могут познакомиться с произведением «Байкал. Край солнца и легенд» известного географа и писателя Юрия Супруненко, сообщает управа района Лефортово города Москвы.



— Это даже не путеводитель, а увлекательная, написанная прекрасным языком, история Байкала. Здесь вы найдете рассказы о прошлом и современности, о мистических верованиях, о главных местах живописной байкальской земли, включая природные, исторические и культовые достопримечательности, а также великих сибирских городах — Иркутске и Улан-Удэ, — рассказала заведующая библиотекой Светлана Глухова.

