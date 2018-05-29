В Бурятии воинские части ограждают от лесных пожаров

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа завершаются работы по опашке территорий и созданию противопожарных рвов и минерализованных полос
Особое внимание уделено противопожарной безопасности арсеналов, баз хранения и складов ГСМ.
Уже опахано более двух тысяч гектаров территории, в том числе более 830 гектаров охранных периметров, свыше 110 гектаров технических территорий.
Также более 1,1 тысячи гектаров опахано для создания специальных 50 метровых полос, предназначенных для недопущения подхода низовых пожаров к военным объектам.
В постоянной готовности находятся свыше четырех тысяч военнослужащих в составе объектовых и гарнизонных пожарных команд, а также задействовано более 230 единиц специальной техники.
Помимо этого, более 1,5 тысяч военнослужащих и 230 единиц техники в составе нештатных пожарных команд готовы выполнить задачи по тушению и ликвидации последствий возгораний, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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Общество, Фото:
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