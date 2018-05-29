Вторая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга» состоится в начале июня в столице Монголии Улан-Баторе
В ходе переговоров российская и монгольская стороны согласуют замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения подразделений ВС Монголии от станции разгрузки до полигона «Бурдуны» и обратно, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.
Кроме того, представители командования общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, в ходе визита совместно с монгольской стороной досконально проработают план проведения эпизодов учения, а также меры безопасности в ходе практических действий.
Ранее, на первой планирующей конференции была согласована тематика предстоящего учения.
В ходе этапа боевой стрельбы военнослужащие двух стран отработают совместные тактические действия в ходе контртеррористической операции и ликвидацию условного незаконного вооруженного формирования с применением блокирующих и обходящих действий во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.
Проведение активной фазы запланировано на начало октября на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа Бурдуны в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.
Военные Бурятии обсудят в Монголии подготовку к учениям «Селенга»
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