Северобайкальцы высадили 300 деревьев

В экологической акции «Заповедного Подлеморья» участвовали и детсадовцы, и пенсионеры



В школах, детском саду, музее и на улицах города Северобайкальска по инициативе «Заповедного Подлеморья» состоялась экологическая акция «Посади дерево – заповедный уголок!».



19 мая 300 жителей города от детсадовцев до выпускников школ, от молодых родителей и до пенсионеров высадили более 300 деревьев: берёз, елей и кедров.



Экологический праздник торжественно открылся в школе №11, где выпускники школы вместе с будущими пятиклассниками посадили заповедную берёзовую аллею.



Эстафету посадки приняли ученики 9 классов школы №1, которые совместно с работниками железнодорожного вокзала озеленили зону отдыха для пассажиров. Ученики 5 классов гимназии №5 посадили заповедную аллею вокруг школы.



Особенно массовой стала акция на улице Студенческая, где объединились жители улицы и воспитанники расположенного здесь детского сада «Брусничка» с родителями. Собрались более 80 человек: самому младшему «экологу» было 3 года, а самому старшему – 74.



Выпускники лицея №6 на память о себе и в подарок городу посадили «заповедную» аллею у музея БАМа. А общественные активисты потребительского кооператива «Автоклуб» высадили еловую аллею на улице Парковая.



Завершилась акция в посёлке Заречный, где девятиклассники школы № 3 сажали берёзы в новой школе.



Саженцы для акции предоставили Забайкальская базе авиационная охрана лесов и Северобайкальское лесничество, а предприятие «Чистый город» - землю для посадки деревьев, сообщает пресс-служба объединенной дирекции Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка.

