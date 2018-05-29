В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В двух районах республики чрезвычайная пожарная опасность



По данным Бурятского гидрометцентра 30-31 мая в Иволгинском и Селенгинском районах чрезвычайно-высокая пожарная опасность. Объявлено штормовое предупреждение.



30 мая по республике местами кратковременный дождь, возможны грозы, по востоку без осадков. Ветер восточный с переходом днём на северо-западный 4-9, местами 13-18 м/с.



Температура ночью 10-15, местами 0-5 тепла, днём 21-26, местами 28-33, по Прибайкалью, местами по юго-западу 13-18 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью 5-10, днём 9-14 м/с. Температура ночью 12-14, днём 25-27 тепла.

