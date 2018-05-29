29 Мая

Жителей Бурятии приглашают в тренажёрный зал «Атлет»

28 Мая

Популярное

В Бурятии стартовал велопробег к 45-летию ЮИД

В Бурятии стартовал велопробег к 45-летию ЮИД
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Колонна из 30 велосипедистов с плакатами проехала по улицам

В селе Сотниково юные инспекторы дорожного движения вместе с учащимися Сотниковской СОШ провели велопробег, посвящённый 45-летию отряда ЮИД.

Юбилейную дату школьники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции решили отметить велопробегом, чтобы привлечь внимание участников дорожного движения к вопросам обеспечения безопасности движения велосипедистов в период летних каникул.

Колонна из 30 велосипедистов, привлекая внимание граждан своими плакатами и листовками по ПДД, проехала по улицам села Сотниково. Школьники призывали участников движения к соблюдению правил и взаимному уважению на дороге.

В завершение велопробега сотрудники Госавтоинспекции ещё раз напомнили ребятам об основных мерах безопасности при управлении двухколёсным транспортом и пожелали хорошо отдохнуть в период летних каникул, сообщает УГИБДД Бурятии. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Три светофора отключат в Улан-Удэ
Три светофора отключат в Улан-Удэ
Общество, 29.05.2018
«Улан-Удэ Энерго» проводит плановый ремонт
Северобайкальцы высадили 300 деревьев
Северобайкальцы высадили 300 деревьев
Общество, 29.05.2018
В экологической акции «Заповедного Подлеморья» участвовали и детсадовцы, и пенсионеры
Юные танцоры отчитались перед зрителями Улан-Удэ
Юные танцоры отчитались перед зрителями Улан-Удэ
Общество, 29.05.2018
Выпускники хореографического колледжа на отчётном концерте порадовали необычными номерами
Улан-удэнку в Корее принимают за монголку (видео)
Улан-удэнку в Корее принимают за монголку (видео)
Общество, 29.05.2018
Девушка поделилась впечатлениями о жизни в соседнем государстве в видеоролике популярного блогера
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 29.05.2018
В двух районах республики чрезвычайная пожарная опасность
В Бурятии стартовал велопробег к 45-летию ЮИД
В Бурятии стартовал велопробег к 45-летию ЮИД
Общество, 29.05.2018
Колонна из 30 велосипедистов с плакатами проехала по улицам
Угроза ареста имущества заставила улан-удэнца погасить долг за тепло
Угроза ареста имущества заставила улан-удэнца погасить долг за тепло
Общество, 29.05.2018
В мае специалисты ПАО «ТГК-14» совместно с судебными приставами провели 146 рейдов по квартирам злостных неплательщиков, в отношении которых судами вынесены соответствующие судебные приказы. Дебиторская задолженность этих граждан уже превысила 30 млн. рублей
В Бурятии уничтожили монгольскую баранину
В Бурятии уничтожили монгольскую баранину
Общество, 29.05.2018
Из-за запрета, почти 2,5 кг мяса уничтожили
В Улан-Удэ для детей покажут спектакль «Попугайчик Пай»
В Улан-Удэ для детей покажут спектакль «Попугайчик Пай»
Общество, 29.05.2018
Дети вместе с героями постановки будут учиться доброте
В музее Бурятии пройдёт поэтический вечер
В музее Бурятии пройдёт поэтический вечер
Общество, 29.05.2018
Посетителей ждут мастер-классы, флешмоб и салонные игры
Почти у сотни животных в Бурятии подтвердилось бешенство
Почти у сотни животных в Бурятии подтвердилось бешенство
Общество, 29.05.2018
Только с начала года лаборатории выявили 67 положительных результатов
Байкальский медфорум соберёт 500 участников со всей России
Общество, 29.05.2018
Желающие ещё успевают подать заявки
В колониях Бурятии прозвенел Последний звонок
Общество, 29.05.2018
Для осуждённых прозвучали поздравления и слова напутствия от администрации школ
В Бурятии школьники высадили 10 елей
В Бурятии школьники высадили 10 елей
Общество, 29.05.2018
Ученики произнесли клятву ЮИД

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Загрузка...
^