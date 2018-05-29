Колонна из 30 велосипедистов с плакатами проехала по улицам
В селе Сотниково юные инспекторы дорожного движения вместе с учащимися Сотниковской СОШ провели велопробег, посвящённый 45-летию отряда ЮИД.
Юбилейную дату школьники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции решили отметить велопробегом, чтобы привлечь внимание участников дорожного движения к вопросам обеспечения безопасности движения велосипедистов в период летних каникул.
Колонна из 30 велосипедистов, привлекая внимание граждан своими плакатами и листовками по ПДД, проехала по улицам села Сотниково. Школьники призывали участников движения к соблюдению правил и взаимному уважению на дороге.
В завершение велопробега сотрудники Госавтоинспекции ещё раз напомнили ребятам об основных мерах безопасности при управлении двухколёсным транспортом и пожелали хорошо отдохнуть в период летних каникул, сообщает УГИБДД Бурятии.
В Бурятии стартовал велопробег к 45-летию ЮИД
Общество, Фото:
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