Байкальский медфорум соберёт 500 участников со всей России

Желающие ещё успевают подать заявки



Байкальский медицинский молодёжный форум состоится с 16 по 18 августа и соберёт 500 гостей из 12 регионов страны, сообщает пресс-служба республиканской больницы имени Семашко.



На побережье озера медики обменяются мнениями, знаниями и опытом между поколениями и регионами в вопросах оказания помощи населению, становления молодёжных медицинских организаций, организации непрерывного медицинского образования и аккредитации специалистов, внедрения системы менеджмента, цифровых технологий в здравоохранении и многое другое.



Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму, размещённую на сайте http://vk.com/baikalmedforum, и отправить её по электронной почте: baikalmedforum@mail.ru до 15 июня.

