Желающие ещё успевают подать заявки
Байкальский медицинский молодёжный форум состоится с 16 по 18 августа и соберёт 500 гостей из 12 регионов страны, сообщает пресс-служба республиканской больницы имени Семашко.
На побережье озера медики обменяются мнениями, знаниями и опытом между поколениями и регионами в вопросах оказания помощи населению, становления молодёжных медицинских организаций, организации непрерывного медицинского образования и аккредитации специалистов, внедрения системы менеджмента, цифровых технологий в здравоохранении и многое другое.
Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму, размещённую на сайте http://vk.com/baikalmedforum, и отправить её по электронной почте: baikalmedforum@mail.ru до 15 июня.
Байкальский медфорум соберёт 500 участников со всей России
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