В колониях Бурятии прозвенел Последний звонок

Для осуждённых прозвучали поздравления и слова напутствия от администрации школ
Для выпускников вечерних школ при исправительных колониях прозвенел последний звонок.
На торжественных линейках, которые прошли в исправительных учреждениях, собрались выпускники 9 и 11 классов.
Для осуждённых прозвучали поздравления и слова напутствия от администрации школ, классных руководителей выпускных классов. Выпускники, в свою очередь, поблагодарили своих учителей за поддержку и внимание, за чуткость и отзывчивость и за переданные знания.
В конце праздника прозвучал традиционный последний звонок, возвестивший о начале самого ответственного момента в жизни ребят – государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
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