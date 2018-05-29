В колониях Бурятии прозвенел Последний звонок



Для выпускников вечерних школ при исправительных колониях прозвенел последний звонок.



На торжественных линейках, которые прошли в исправительных учреждениях, собрались выпускники 9 и 11 классов.



Для осуждённых прозвучали поздравления и слова напутствия от администрации школ, классных руководителей выпускных классов. Выпускники, в свою очередь, поблагодарили своих учителей за поддержку и внимание, за чуткость и отзывчивость и за переданные знания.



В конце праздника прозвучал традиционный последний звонок, возвестивший о начале самого ответственного момента в жизни ребят – государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

