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Малоимущим семьям Улан-Удэ выдали семенной картофель

Малоимущим семьям Улан-Удэ выдали семенной картофель
Общество,  Фото:Минсоцзащиты республики
В Бурятии стартовала акция «Социальный картофель»

Управлением социальной защиты населения по Улан-Удэ организована весенняя акция «Социальный картофель», в рамках которой 45 семьям, находящимся в социально - опасном положении и имеющим приусадебные участки, оказана помощь в виде семенного картофеля.

Такого рода социальная поддержка является мерой активизирующего характера, которая даёт возможность гражданам самим справиться с трудной жизненной ситуацией, обеспечив себя запасами картофеля на зиму, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
 
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