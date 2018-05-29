Малоимущим семьям Улан-Удэ выдали семенной картофель

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

В Бурятии стартовала акция «Социальный картофель»



Управлением социальной защиты населения по Улан-Удэ организована весенняя акция «Социальный картофель», в рамках которой 45 семьям, находящимся в социально - опасном положении и имеющим приусадебные участки, оказана помощь в виде семенного картофеля.



Такого рода социальная поддержка является мерой активизирующего характера, которая даёт возможность гражданам самим справиться с трудной жизненной ситуацией, обеспечив себя запасами картофеля на зиму, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

