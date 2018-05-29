В Улан-Удэ в СИЗО прошли психологические занятия

В мероприятии приняли участие 30 сотрудников
Сотрудники психологической лаборатории СИЗО №1 провели для сотрудников День психического здоровья.
Всего в мероприятии приняли участие 30 сотрудников отделов и служб учреждения. В рамках проведённых практических занятий они приобрели навыки формирования сплочённости, уверенного поведения, стрессоустойчивости, саморегуляции в стрессовой ситуации.
Как отмечают психологи учреждения, целями занятий являются оптимизация функционального состояния сотрудников, формирование групповой сплочённости коллектива, устойчивость межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии стартовала акция «Социальный картофель»
В мероприятии приняли участие 30 сотрудников
Природоохранная прокуратура проверила рынки в областном центре Листвянки
В Кабанском районе республики прошла ярмарка вакансий
Для родственников осуждённых провели экскурсию по колонии
Для гостей провели выставку
Специалисты Роспотребнадзора проведут проверки учреждений
Горожане подумали, что в новостройке пожар
Для гостей исполнят музыкальные номера и покажут выставки
Для участников конференции провели этнокультурный квест в Этнографическом музее
В конкурсе участвовало 48 детей из разных районов республики
Камерами зафиксировано 2214 нарушений
Она отвезла детей в поликлинику, а вернуться обратно не смогла
Артисты исполняют необычную музыку
Там прошёл День открытых дверей