В Улан-Удэ в СИЗО прошли психологические занятия



Сотрудники психологической лаборатории СИЗО №1 провели для сотрудников День психического здоровья.



Всего в мероприятии приняли участие 30 сотрудников отделов и служб учреждения. В рамках проведённых практических занятий они приобрели навыки формирования сплочённости, уверенного поведения, стрессоустойчивости, саморегуляции в стрессовой ситуации.



Как отмечают психологи учреждения, целями занятий являются оптимизация функционального состояния сотрудников, формирование групповой сплочённости коллектива, устойчивость межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

