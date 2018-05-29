Природоохранная прокуратура проверила рынки в областном центре Листвянки
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила Центральный рынок Иркутска и ярмарку в посёлке Листвянка Иркутского района.
В результате осмотра шести торговых мест выявлена похожая на омуль рыба, продававшийся под видом пеляди. Продукцию изъяли и направили для исследования в Иркутский областной отдел «Главрыбвода».
По результатам исследований ихтиологи установили, что образцы с пяти торговых мест являются байкальским омулем. Кроме того, установлено, что рыба добыта с применением ставных сетей.
- Таким образом, установлен факт добычи неустановленными лицами запрещённого к вылову Байкальского омуля с применением орудия массового истребления водных биологических ресурсов (сетей), - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
По факту выявленных нарушений в органы предварительного расследования направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Также выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека. Например, рядом предпринимателей осуществлялась торговля рыбой в отсутствие товарных накладных, маркировки, с истёкшими сроками годности.
По факту выявленных нарушений внесено 9 представлений в адрес индивидуальных предпринимателей, 2 представления руководителям рынков за то, что не следили за исполнением требований законодательства арендаторами торговых мест. Меры реагирования находятся на рассмотрении.
В Иркутске омуль продавали под видом пеляди
Общество, Фото:
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