В Иркутске омуль продавали под видом пеляди

Природоохранная прокуратура проверила рынки в областном центре Листвянки



Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила Центральный рынок Иркутска и ярмарку в посёлке Листвянка Иркутского района.



В результате осмотра шести торговых мест выявлена похожая на омуль рыба, продававшийся под видом пеляди. Продукцию изъяли и направили для исследования в Иркутский областной отдел «Главрыбвода».



По результатам исследований ихтиологи установили, что образцы с пяти торговых мест являются байкальским омулем. Кроме того, установлено, что рыба добыта с применением ставных сетей.



- Таким образом, установлен факт добычи неустановленными лицами запрещённого к вылову Байкальского омуля с применением орудия массового истребления водных биологических ресурсов (сетей), - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



По факту выявленных нарушений в органы предварительного расследования направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании за незаконную добычу водных биологических ресурсов.



Также выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека. Например, рядом предпринимателей осуществлялась торговля рыбой в отсутствие товарных накладных, маркировки, с истёкшими сроками годности.



По факту выявленных нарушений внесено 9 представлений в адрес индивидуальных предпринимателей, 2 представления руководителям рынков за то, что не следили за исполнением требований законодательства арендаторами торговых мест. Меры реагирования находятся на рассмотрении.

