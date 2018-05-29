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Лучшая приёмная мама Бурятии: «С детьми надо разговаривать»

Общество,  Фото:Семейный архив Хариных
«Байкал-Daily» узнал у мамы из лучшей приёмной семьи республики Татьяны Хариной, как воспитывать шестерых детей

Победители республиканского конкурса «Приёмная семья-2018», семья Хариных, недавно усыновили ещё одного малыша, теперь они воспитывают 6 детей, четверо из которых приёмные.

Напомним, 27 апреля состоялся финал республиканского конкурса «Приёмная семья-2018», в котором принимали участие семьи, воспитывающие не менее 3 приёмных детей от 5 до 17 лет, с опытом воспитания детей-сирот не менее 1 года. Участники прошли несколько этапов состязания, и в итоге победителем и обладателем Гран-при стала семья Хариных.

О воспитании детей

- Наши дети пришли в семью в осознанном возрасте. На тот момент им было 10, 9 и 8 лет. Вместе мы живем уже три года. Для нас существует единственное правило: «с детьми надо разговаривать». Только разговаривая с детьми, можно дать понять, что можно делать, а что нельзя. Может, и было бы трудно воспитывать детей, если бы мы не имели опыт воспитания собственных, мы уже прошли все «детские уловки», и знаем, где они пытаются схитрить, - рассказала «Байкал-Daily» Татьяна Харина.

Пополнение в семье

- Совсем недавно в нашей дружной семье произошло пополнение. Мы усыновили ещё одного малыша – Андрея, ему 2 годика. Теперь нас 6. Костя старший, Ваня помладше, Александра, Нина, Регина и Андрей. Всего в нашей семье 4 приёмных – но все они уже как родные. Я не представляю, как раньше я без них жила. Все дети ладят очень хорошо. Мой старший сын Костя очень ждал братьев и сестер. В своё время он часто задавал вопрос, почему в других семьях много детей, а он растёт один. Ему было скучно, не с кем было поиграть. Когда было принято решение взять детей с детского дома, он не закатывал истерик, наоборот был очень рад. «У нас будет большая семья! Все мы будем дружить!», - говорил Костя. Помню, все вместе мы поехали забирать детей из детского дома, на тот момент они уже были знакомы, поскольку до этого мы их навещали. Ребята вместе играли и быстро нашли общий язык. Сын был очень доволен, что растёт не один. Он отдал свои игрушки, сразу воспринял ребят как родных, ничего для них не пожалел.

Обязанности по дому

- Мы проживаем на Шишковке, у нас частный двухэтажный дом. Для соблюдения порядка и чистоты в доме дети самостоятельно составили расписание мытья посуды. Мальчики, в основном, помогают в огороде, но бывают времена, когда они помогают девочкам убраться в доме. Также мы проводим генеральную уборку, тогда все ребята идут убирать «свой угол». Как всегда и везде, после уборки все вместе идём в огород. Вскопать, полить, посадить… Мне очень понравилось, как мы дружно посадили лук. Я благодарна их маме, что у меня есть такие дети. Когда мы пришли в огород, старший сын - вскопал, младший сын - разрыхлил, затем полили дружно из леечек. Один лунки делает, другой золу сыпет, мама уже луковицы вставляет. Я даже не успела оглянуться, как мы всё уже посадили. А после отправились спокойно гулять по городу.

Режим дня

- Ложатся дети спать в 22:00, встают в 6:30, так как нужно идти в школу. В выходные дни ребята просыпаются чуть позже. Наша младшая дочь Регина никому не даёт спать. Уже в половине восьмого ей нужно посмотреть мультики. В субботний день у девочек - кружок, и они уже знают, что пока не сделают дела по дому, никакого кружка не будет. Это понятие хорошо развито в нашей семье. Как говорится, сделал дело - гуляй смело.

Достижения детей

- Наши девочки ходят на вокал. У них есть грамоты, заслужили даже Гран-при. Постоянно участвуют в конкурсах. Сын Саша занимается дзюдо, но пока особых достижений нет. По словам тренера, у ребёнка нет злости. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны – у него должна быть спортивная злость. Ничего, всего добьёмся. Ваня у нас пытался ходить на дзюдо, но, к сожалению, не все мальчики предрасположены заниматься спортом. Ничего страшного, ещё что-нибудь попробуем. Пытались заниматься изо - тоже что-то не пошло. У старшего сына Кости - достижения и в школе, и в спорте. Он занимает разные места, также есть кубок спортивных президентским стартов. Костя для детей, как эталон. Смотря на него, они стараются делать также. У маленькой Регины тоже есть достижения - 6 грамот по спортивной гимнастике. Начало есть, надеемся, что она продолжит нас радовать.

Традиции

- Мы чтим все традиции. К примеру, когда идёт Сагаалган или Масленица, мы объясняли детям, как и что нужно делать в этот день. Стараемся объяснять не только на словах, но и в действии. Например, на Пасху все вместе стряпали куличи, красили яйца. На Сагаалган дружно готовили позы. Когда находим свободное время, выезжаем в дацан, церковь. Часто приезжать в такие места не получается, но, тем не менее, мы находим время. В такие моменты дети чувствительны - всё через себя пропускают.

Когда тайное становится явным

- В нашей семье в первый год совместной жизни произошёл небольшой инцидент. На Новый год мы получили большое количество новогодних подарков. Нина с Ваней, старший брат и младшая сестра, втихомолку вдвоём съели сладкие подарки. После чего у Нины открылся диатез по всему телу, а я ничего не могла понять. Как оказалось, действительно, все тайное становится явным. Спустя некоторое время я обнаружила, что конфеты были съедены, причём ребята не поделились с остальными. Помню, тогда я им и сказала: «Совести у вас нет!». После чего дети наивно спросили: «А что же такое совесть?». В детским домах этого не объясняют… К примеру, моя младшая дочь Регина - ей 5 лет, каждый раз отправляясь из детского сада домой, просит меня заехать в магазин, чтобы купить своим братьям и сёстрам подарки. Это прививается с малых лет, с молоком матери, и именно этого дети были лишены.

Планы на лето

- Наступающее лето мы проведём на Байкале. В этом году мы купили дом рядом с озером, неподалеку расположен лес. Наши дети наотрез отказались ехать в лагеря. Они сказали, что хотят провести лето на Байкале, и мы не стали этому сопротивляться. Все грядущее лето дети вместе с дедушкой будут жить на Байкале. Свежий воздух, велосипеды, через дорогу - лес, где растёт ягода. Все это у нас в планах, поскольку только в этом году мы приобрели дом. Я считаю, что детям нужно оздоравливаться, а не дышать городскими выбросами, - заключила свою историю Татьяна Харина.
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