Специалисты Роспотребнадзора проведут проверки учреждений
В предстоящий летний сезон в Кабанском районе свою работу планируют 37 детских учреждений отдыха и оздоровления. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Бурятии в Кабанском районе организован мониторинг за проведением основных подготовительных мероприятий и выполнением предписаний по подготовке детских лагерей к летней оздоровительной кампании 2018 года.
Кроме того, проводятся проверки поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья в детские лагеря, сообщает пресс-служба территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Перед началом и в ходе летнего оздоровительного сезона специалистами Роспотребнадзора будут проводиться плановые и внеплановые проверки детских учреждений с применением лабораторных методов обследования, в том числе исследования качества воды из источников водоснабжения и разводящей сети, и мест предполагаемого купания детей.
При этом детские оздоровительные учреждения могут начать свою работу только при соблюдении следующих условий:
- наличии санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха и оздоровления санитарно – эпидемиологическим требованиям, выданного Управлением Роспотребнадзора по Бурятии;
- наличии у всех работников детского учреждения медицинских книжек с отметкой о прохождении медицинского осмотра и о прививках;
- наличии согласованного с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора перспективного меню.
В Кабанском районе заработает 37 детских лагерей
Общество, Фото:
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