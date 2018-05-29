В Кабанском районе заработает 37 детских лагерей

Специалисты Роспотребнадзора проведут проверки учреждений



В предстоящий летний сезон в Кабанском районе свою работу планируют 37 детских учреждений отдыха и оздоровления. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Бурятии в Кабанском районе организован мониторинг за проведением основных подготовительных мероприятий и выполнением предписаний по подготовке детских лагерей к летней оздоровительной кампании 2018 года.



Кроме того, проводятся проверки поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья в детские лагеря, сообщает пресс-служба территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Перед началом и в ходе летнего оздоровительного сезона специалистами Роспотребнадзора будут проводиться плановые и внеплановые проверки детских учреждений с применением лабораторных методов обследования, в том числе исследования качества воды из источников водоснабжения и разводящей сети, и мест предполагаемого купания детей.



При этом детские оздоровительные учреждения могут начать свою работу только при соблюдении следующих условий:



- наличии санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха и оздоровления санитарно – эпидемиологическим требованиям, выданного Управлением Роспотребнадзора по Бурятии;



- наличии у всех работников детского учреждения медицинских книжек с отметкой о прохождении медицинского осмотра и о прививках;



- наличии согласованного с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора перспективного меню.

