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На «Голосе кочевников» выступит костромская группа Ocean Jet

На «Голосе кочевников» выступит костромская группа Ocean Jet
Общество, 
Артисты исполняют необычную музыку

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 и 21 июля в Бурятии пройдёт фестиваль это-музыки «Голос кочевников». В числе участников будет группа Ocean Jet, сообщает пресс-служба республиканской филармонии.

Трое музыкантов из Костромы исполняют смесь рока, электроники и гранжа. Свой дебютный мини-альбом команда выпустила в 2013 году и моментально завоевала внимание пользователей социальных сетей.

— Творчество группы нельзя отнести к какому-то определённому жанру. Особенность каждого трека заключается в необычном и проникновенном вокале, интересных и продуманных аранжировках. Хотя поклонники определили стиль Ocean Jet как indie/electronic, — пишут о группе.

Первый полноформатный альбом вышел только в 2015 году и называется он «Vengeance». В это же время группа начинает активно выступать с сольными концертами и участвует в различных фестивалях, среди которых VK-Fest, Lenovo Vibe Fest, Stereoleto, Moscow Music Week и других. 

 

Также на фестивале «Голос кочевников» выступят монгольская, малазийская, тувинкая группы. «Гвоздём» мероприятия станет рокер Вячеслав Бутусов. Он исполнит хиты «Наутилуса Помпилиуса». Больше информации об участниках можно найти на сайте http://voiceofnomads.ru или задать интересующие вопросы по телефонам: 8(3012) 21-32-24, 210-555.

Также уже открыта продажа билетов. Их можно купить в кассах филармонии и на сайте https://ulan-ude.kassy.ru/building/stepnojj-kochevnik-17/. Бурятские КВН-щики даже сняли про это ролик, по мотивам фильма «Брат». 
 
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