На «Голосе кочевников» выступит костромская группа Ocean Jet









Также на фестивале «Голос кочевников» выступят монгольская, малазийская, тувинкая группы. «Гвоздём» мероприятия станет рокер Вячеслав Бутусов. Он



Также уже открыта продажа билетов. Их можно купить в кассах филармонии и на сайте https://ulan-ude.kassy.ru/building/stepnojj-kochevnik-17/. Бурятские КВН-щики даже сняли про это ролик, по мотивам фильма «Брат».

Также на фестивале «Голос кочевников» выступят монгольская, малазийская, тувинкая группы. «Гвоздём» мероприятия станет рокер Вячеслав Бутусов. Он исполнит хиты «Наутилуса Помпилиуса». Больше информации об участниках можно найти на сайте http://voiceofnomads.ru или задать интересующие вопросы по телефонам: 8(3012) 21-32-24, 210-555.Также уже открыта продажа билетов. Их можно купить в кассах филармонии и на сайте https://ulan-ude.kassy.ru/building/stepnojj-kochevnik-17/. Бурятские КВН-щики даже сняли про это ролик, по мотивам фильма «Брат».

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 и 21 июля в Бурятии пройдёт фестиваль это-музыки «Голос кочевников». В числе участников будет группа Ocean Jet, сообщает пресс-служба республиканской филармонии.Трое музыкантов из Костромы исполняют смесь рока, электроники и гранжа. Свой дебютный мини-альбом команда выпустила в 2013 году и моментально завоевала внимание пользователей социальных сетей.— Творчество группы нельзя отнести к какому-то определённому жанру. Особенность каждого трека заключается в необычном и проникновенном вокале, интересных и продуманных аранжировках. Хотя поклонники определили стиль Ocean Jet как indie/electronic, — пишут о группе.Первый полноформатный альбом вышел только в 2015 году и называется он «Vengeance». В это же время группа начинает активно выступать с сольными концертами и участвует в различных фестивалях, среди которых VK-Fest, Lenovo Vibe Fest, Stereoleto, Moscow Music Week и других.