В Бурятии заканчивают приём заявок на отбор регионального оператора

Ещё не отобраны компании по второй и третьей зоне. В первой зоне будет работать компания из Иркутска



Республиканское агентство по закупкам закончило конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в первой зоне Бурятии.



Победителем стало ООО «ЭкоАльянс», зарегистрированное в Иркутске. Компания будет отвечать за мусор Улан-Удэ, Северобайкальска, Иволгинского, Тарбагатайского, Бичурского, Мухоршибирского, Окинского, Тункинского, Северо-Байкальского, Муйского, Баунтовского, Еравнинского, Кижингинского, Хоринского и Заиграевского районов.



Министерство природных ресурсов Бурятии заключило с фирмой соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на 10 лет.



В агентстве отмечают, что сегодня, 28 мая, заканчивается приём заявок для участия в конкурсе по второй и третьей зоне.

