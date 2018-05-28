Ещё не отобраны компании по второй и третьей зоне. В первой зоне будет работать компания из Иркутска
Республиканское агентство по закупкам закончило конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в первой зоне Бурятии.
Победителем стало ООО «ЭкоАльянс», зарегистрированное в Иркутске. Компания будет отвечать за мусор Улан-Удэ, Северобайкальска, Иволгинского, Тарбагатайского, Бичурского, Мухоршибирского, Окинского, Тункинского, Северо-Байкальского, Муйского, Баунтовского, Еравнинского, Кижингинского, Хоринского и Заиграевского районов.
Министерство природных ресурсов Бурятии заключило с фирмой соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на 10 лет.
В агентстве отмечают, что сегодня, 28 мая, заканчивается приём заявок для участия в конкурсе по второй и третьей зоне.
В Бурятии заканчивают приём заявок на отбор регионального оператора
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