Для жителей заработает горячая линия
В Приангарье с 1 по 30 июня пройдёт месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов. Мероприятие проводится для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период.
В период проведения месячника для жителей региона будет работать горячая линия по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы будут принимать звонки от населения о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных продуктов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутян проконсультируют по качеству ранних овощей и фруктов
Общество, Фото:
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