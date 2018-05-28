Иркутян проконсультируют по качеству ранних овощей и фруктов

Для жителей заработает горячая линия



В Приангарье с 1 по 30 июня пройдёт месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов. Мероприятие проводится для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период.



В период проведения месячника для жителей региона будет работать горячая линия по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы будут принимать звонки от населения о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных продуктов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

