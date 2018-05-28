Кинематографисты Бурятии привезли награды фестиваля



В Красноярске подвели итоги первого всероссийского фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой». Самыми титулованными здесь стали участники из Бурятии - они увезли домой 6 наград из 18-ти.



Лучшим сценаристом жюри признало Галсана Нанзатова из Улан-Удэ. На мероприятии были представлены сразу две его работы: фильм «По совести» и «Не вмешивайся». Приз достался и композитору ленты «По совести» Олегу Марченко.



В номинации «Лучший режиссёр фильмов для детей и юношества» победили Евгений Сергеев («По совести» (Бурятия) и Нина Ведмицкая («Невыученный урок 14/41»).



Лучшие мужские и женские роли на детском фестивале достались юным актёрам: Максиму Мигутскому и Марии Красиковой («Дом на луне» (Бурятия), а также Ивану Мирошнику («Я верю в тебя») и Марии Пестовой («Мася»).



Лучшим игровым полнометражным фильмом жюри признало «Дом на луне» Батора Цыбикова и короткометражку «Каждый 88» Дарьи Лебедевой. Приз за «Лучший приключенческий фильм для детей и юношества» дали фильмам «Станция Восток. На пороге жизни» (реж. О.Стефанова) и «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне… Я страшно богат!» (реж. А.Карпов).



Все победители получили дипломы и памятные призы, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Церемония закрытия фестиваля «Герой» проходила в Доме кино. Завершилось праздничное мероприятие всероссийской премьерой. Фильм «Моя жизнь» (режиссёр - А.Луканев) в этот день посмотрели ребятишки из спортшколы «Рассвет» и футбольного клуба «Тотем», а также те, кто присутствовал на церемонии закрытия.

