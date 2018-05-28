Творческий коллектив театра отправится в гастроли по городам Дальнего Востока
Бурятский театр оперы и балета готов закрыть текущий сезон. Балетная труппа уже завершила свои выступления 26 мая, представив третий показ премьеры балета “Корсар”, собравший полный зал зрителей.
Оперная труппа готовится дать последние выступления в этом сезоне: 31 мая на сцене БГАТОиБ готовится возвращение оперы “Аида” Джузеппе Верди с участием народной артистки РБ Марины Коробенковой, народного артиста РБ Мунхзул Намхайн, заслуженной артистки РБ Ольги Жигмитовой, заслуженного артиста РБ Бадмы Гомбожапова, Эдуарда Жагбаева и других. 3 июня пройдёт вечер бурятской песни, на котором будут представлены известные и совсем новые песни бурятских композиторов.
1 июня Культурный фонд Морихиро Ивата проведёт гала-концерт II Хореографического фестиваля “Большие надежды”, на котором детские танцевальные коллективы представят конкурсные номера и пройдёт награждение победителей. А для юных зрителей театральный сезон завершится развлекательной интерактивной программой “Невероятные приключения в стране детства” 2 и 3 июня. Детей ожидает встреча с волшебной Книгой сказок и веселые игры с девочками и мальчиками из двора по улице Васильковой, конкурсы и подарки.
После закрытия театрального сезона творческий коллектив театра отправится в Большие гастроли по городам Дальнего Востока и выступит в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба театра.
Театр оперы и балета Бурятии завершает 78-й театральный сезон
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