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Улан-удэнцев приглашают на лекцию о бурятском языке

Улан-удэнцев приглашают на лекцию о бурятском языке
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт 29 мая

Государственный архив Бурятии, бурятское республиканское отделение Российского общества историков архивистов и Бурятский государственный университет приглашают всех желающих на публичный лекторий «Архивные встречи».

29 мая в 15 часов пройдёт лекция доктора исторических наук, директора центра сохранения и развития бурятского языка БГУ Александра Елаева на тему «Государственность Бурятии в системе российского федерализма».

Публичный лекторий позволит представить результаты исследований, основанных на архивных документах, находящихся на хранении в Государственном архиве республики, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятия.
 
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