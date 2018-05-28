Улан-удэнцев приглашают на лекцию о бурятском языке

Мероприятие пройдёт 29 мая
Государственный архив Бурятии, бурятское республиканское отделение Российского общества историков архивистов и Бурятский государственный университет приглашают всех желающих на публичный лекторий «Архивные встречи».
29 мая в 15 часов пройдёт лекция доктора исторических наук, директора центра сохранения и развития бурятского языка БГУ Александра Елаева на тему «Государственность Бурятии в системе российского федерализма».
Публичный лекторий позволит представить результаты исследований, основанных на архивных документах, находящихся на хранении в Государственном архиве республики, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятия.
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