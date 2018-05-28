В Бурятии работает система ГИС ЖКХ



В этом году в регионе в полную силу заработала система ГИС ЖКХ. На пресс-конференции напомнили, что в 2014 году вышел федеральный закон № 209, после которого стартовала большая работа по созданию портала.



- Основная цель создания ГИС ЖКХ – это функционирование полноценного единого информационного пространства в сфере ЖКХ, чтобы можно было всю информацию брать на одном ресурсе. Для граждан использование системы является добровольным, для ресурсоснабжающих организаций, для управляющих компаний, для органов исполнительной власти данная система является обязательной, - рассказал заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Сергей Банников.



Жители Бурятии с помощью ресурса могут получать актуальную информацию по ЖКХ, вносить показания приборов учёта, платить за услуги, направлять жалобы и обращения в контролирующие органы. Они могут здесь заключать договоры в электронной форме, участвовать в голосовании по вопросам их домов и т.д.



- Для того чтобы зайти в эту систему и посмотреть всю информацию, жителям региона нужно пройти регистрацию и создать свой личный кабинет. В открытом же доступе можно посмотреть, какие дома у нас есть по республике, какие есть управляющие компании, ресурсоснабжающие организации. Кроме того, данная система сделана для того, чтобы граждане могли бесплатно воспользоваться законодательной базой, - продолжил Сергей Банников.



Следят за работой «управляшек», ресурсоснабжающих организаций органы исполнительной власти, а также контролирующие органы.



- С 1 января 2018 года наступила административная ответственность за невнесение информации в данную систему. Применяются такие меры, как предупреждение, штрафные санкции до 60 тысяч рублей. Нами разработан план профилактических мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, он размещён на нашем сайте. Согласно этому плану, мы проводим проверку порядка размещения информации поставщиками именно в системе, - отметила Ирина Ахандаева, заместитель руководителя Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.



Ведомство работает и с обращениями граждан.



Система ГИС ЖКХ доступна по следующей ссылке - https://dom.gosuslugi.ru/#!/main

