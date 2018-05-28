Для ребят устроили дискотеку и розыгрыш призов
В Этнографическом музее народов Забайкалья стратовал проект «Fresh Ethno party», посвящённый 50-летию Этнографического музея народов Забайкалья.
В вечеринке на открытом воздухе приняли участие выпускники школ города, где они познакомились друг с другом, пообщались, послушали музыкальные хиты в исполнении кавер группы «Смак».
Также гости потанцевали под зажигательные клубные композиции DJ Grey. Большое количество самых разных конкурсов, игр и розыгрышей призов провёл для ребят ведущий Илья МуRомец, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Для выпускников Улан-Удэ провели «Fresh Ethno party»
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