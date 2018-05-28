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В Бурятии ко дню соцработника проведут акцию «Пусть нас узнают!»

Общество, 
Жители разместят видеопоздравления коллегам в соцсетях

Ежегодно 8 июня в России отмечается День социального работника. В преддверии праздника общероссийская общественная организация «Союз социальных педагогов и социальных работников» объявляет об акции «Пусть нас узнают!». В рамках акции предлагается рассказать о своей профессии, о том, как социальное служение людям стало жизненным выбором и о «героических буднях».

Рассказы можно размещать на страницах в соцсетях учреждений социального обслуживания, личных страницах и на странице союза социальных работников России https://www.facebook.com/ssopir/.

Также можно записать видеопоздравления своим коллегам и выложить их на своей странице в соцсетях и на странице союза социальных работников России. Можно прислать свои поздравления на почту social2000@mail.ru, и союз сделает общий по России видеоролик.

Информацию нужно будет разместить с хэштегами #пустьнасузнают, #деньсоцработника, #соцработа, #ссопир, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

- В России более 600 тысяч специалистов социальной сферы, услугами которых пользуются около 30 миллионов человек. Каждый из этой многотысячной армии специалистов неустанно трудится, помогает пожилым и инвалидам, детям-сиротам и семьям, потерявшим кормильца, всегда рядом с теми, кому нужна экстренная или постоянная помощь и поддержка, - сообщают организаторы.
 
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