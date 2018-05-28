Министерство образования оценило эффективность закрытой Шулутской школы
В Заиграевском районе состоялся круглый стол по эффективности деятельности Шулутской школы закрытого типа, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
- Школа работает в обычном режиме, программы обучения и воспитания составлены с учетом принципов педагогики, всестороннего развития личности. Ведётся патриотическая работа, организованы разнообразные секции: шахматы, творческие мастерские, танцевальный кружок, - рассказал о деятельности учреждения директор республиканской специальной общеобразовательной школы закрытого типа Жамбал-Жамсо Жанаев.
Всесторонняя деятельность спецшколы по работе с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением даёт положительные результаты. Так, в 2016 году ученик школы стал победителем Всероссийской зимней спартакиады Специальной Олимпиады в Йошкар-Оле. Также ребята становятся призёрами Республиканских научно-практических конференций, танцуют, участвуют в общественных мероприятиях.
- Проводя коррекционную и профилактическую работу с несовершеннолетними с девиантным поведением, мы способствуем нормализации жизни подростков, - подвёл итоги заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
Слаженная работа всех органов профилактики, хорошая организация учебно-воспитательного процесса в Шулутской спецшколе способствует ресоциализации учащихся и профилактике рецидивов преступлений несовершеннолетних.
Школа в Бурятии исправляет юных нарушителей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Министерство образования оценило эффективность закрытой Шулутской школы
Торжественное богослужение в Селенгинском Свято-Троицком монастыре возглавил митрополит Савватий. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Заиграевском районе участвовало более 70 школьников
«Студенты» университета третьего возраста прошли обучение компьютерной грамотности
Ребята проходят там длительное лечение и учатся
Нарушения нашли в «Сагаан Морине», «Кэпитал Молле» и ресто-клубе «Че Гевара»
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 мая в республике будет стоять погода без осадков, утром местами туман
Кулинарный фестиваль в Нижнем Новгороде соберет профессионалов кулинарного дела со всей страны». Гостей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы, конкурс барбекю, море еды и концерт группы Trubetskoy
Международный автопробег «Москва – Владивосток – Токио» с призывом «Останови огонь!» 26 мая стартовал с Красной площади, открывая эстафету культурных и социально-значимых программ и проектов в городах России
С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более шести тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву
В Амурской области состоялась церемония закрытия всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
24 мая в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности на Арбате состоялся большой хоровой концерт
27 мая по республике местами кратковременный дождь, грозы, ночью в горах с мокрым снегом
Общество, 26.05.2018
Алексей Цыденов и гендиректор группы компаний Юрий Дегтярёв подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 26.05.2018
Мужчина был убеждён, что имел право на больший процент «северной надбавки»