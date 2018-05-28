Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

Школа в Бурятии исправляет юных нарушителей

Школа в Бурятии исправляет юных нарушителей
Общество,  Фото:минобраз республики
Министерство образования оценило эффективность закрытой Шулутской школы

В Заиграевском районе состоялся круглый стол по эффективности деятельности Шулутской школы закрытого типа, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

- Школа работает в обычном режиме, программы обучения и воспитания составлены с учетом принципов педагогики, всестороннего развития личности. Ведётся патриотическая работа, организованы разнообразные секции: шахматы, творческие мастерские, танцевальный кружок, - рассказал о деятельности учреждения директор республиканской специальной общеобразовательной школы закрытого типа Жамбал-Жамсо Жанаев.

Всесторонняя деятельность спецшколы по работе с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением даёт положительные результаты. Так, в 2016 году ученик школы стал победителем Всероссийской зимней спартакиады Специальной Олимпиады в Йошкар-Оле. Также ребята становятся призёрами Республиканских научно-практических конференций, танцуют, участвуют в общественных мероприятиях.

- Проводя коррекционную и профилактическую работу с несовершеннолетними с девиантным поведением, мы способствуем нормализации жизни подростков, - подвёл итоги заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Слаженная работа всех органов профилактики, хорошая организация учебно-воспитательного процесса в Шулутской спецшколе способствует ресоциализации учащихся и профилактике рецидивов преступлений несовершеннолетних.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школа в Бурятии исправляет юных нарушителей
Школа в Бурятии исправляет юных нарушителей
Общество, 28.05.2018
Министерство образования оценило эффективность закрытой Шулутской школы
В Бурятии прошло богослужение Святой Троицы (фоторепортаж)
В Бурятии прошло богослужение Святой Троицы (фоторепортаж)
Общество, 28.05.2018
Торжественное богослужение в Селенгинском Свято-Троицком монастыре возглавил митрополит Савватий. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж  
В Бурятии прошёл конкурс «Служба полицейского глазами школьников»
В Бурятии прошёл конкурс «Служба полицейского глазами школьников»
Общество, 28.05.2018
В Заиграевском районе участвовало более 70 школьников
Пенсионеров Бурятии научили пользоваться сайтом госуслуг
Пенсионеров Бурятии научили пользоваться сайтом госуслуг
Общество, 28.05.2018
«Студенты» университета третьего возраста прошли обучение компьютерной грамотности
Дети-сироты из Бурятии лечатся в Крыму
Общество, 28.05.2018
Ребята проходят там длительное лечение и учатся
В торговых центрах Улан-Удэ выявили серьёзные нарушения
В торговых центрах Улан-Удэ выявили серьёзные нарушения
Общество, 28.05.2018
Нарушения нашли в «Сагаан Морине», «Кэпитал Молле» и ресто-клубе «Че Гевара»  
В Бурятии без осадков и до +31
Общество, 28.05.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 мая в республике будет стоять погода без осадков, утром местами туман
На фестивале «Арзамасский Гусь» приготовят бурятские буузы
Общество, 27.05.2018
Кулинарный фестиваль в Нижнем Новгороде соберет профессионалов кулинарного дела со всей страны». Гостей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы, конкурс барбекю, море еды и концерт группы Trubetskoy
Автопробег Москва-Токио сделает многодневную остановку в Улан-Удэ
Общество, 27.05.2018
Международный автопробег «Москва – Владивосток – Токио» с призывом «Останови огонь!» 26 мая стартовал с Красной площади, открывая эстафету культурных и социально-значимых программ и проектов в городах России
Бурятию отметили за активную призывную кампанию
Общество, 27.05.2018
С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более шести тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву
Команда из Бурятии выиграла «Танковый биатлон» с колоссальным отрывом (фото)
Команда из Бурятии выиграла «Танковый биатлон» с колоссальным отрывом (фото)
Общество, 27.05.2018
В Амурской области состоялась церемония закрытия всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
В Улан-Удэ прошёл большой хоровой концерт
В Улан-Удэ прошёл большой хоровой концерт
Общество, 27.05.2018
24 мая в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности на Арбате состоялся большой хоровой концерт
В Улан-Удэ до 21 градусов тепла
Общество, 27.05.2018
27 мая по республике местами кратковременный дождь, грозы, ночью в горах с мокрым снегом
Правительство Бурятии и «ЛокоТех» избавят Улан-Удэ от фенольного озера
Правительство Бурятии и «ЛокоТех» избавят Улан-Удэ от фенольного озера
Общество, 26.05.2018
Алексей Цыденов и гендиректор группы компаний Юрий Дегтярёв подписали соглашение о сотрудничестве
Улан-удэнец хотел отсудить у работодателя более 2 миллионов
Улан-удэнец хотел отсудить у работодателя более 2 миллионов
Общество, 26.05.2018
Мужчина был убеждён, что имел право на больший процент «северной надбавки»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^