Школа в Бурятии исправляет юных нарушителей

Общество, Фото: минобраз республики

Министерство образования оценило эффективность закрытой Шулутской школы



В Заиграевском районе состоялся круглый стол по эффективности деятельности Шулутской школы закрытого типа, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



- Школа работает в обычном режиме, программы обучения и воспитания составлены с учетом принципов педагогики, всестороннего развития личности. Ведётся патриотическая работа, организованы разнообразные секции: шахматы, творческие мастерские, танцевальный кружок, - рассказал о деятельности учреждения директор республиканской специальной общеобразовательной школы закрытого типа Жамбал-Жамсо Жанаев.



Всесторонняя деятельность спецшколы по работе с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением даёт положительные результаты. Так, в 2016 году ученик школы стал победителем Всероссийской зимней спартакиады Специальной Олимпиады в Йошкар-Оле. Также ребята становятся призёрами Республиканских научно-практических конференций, танцуют, участвуют в общественных мероприятиях.



- Проводя коррекционную и профилактическую работу с несовершеннолетними с девиантным поведением, мы способствуем нормализации жизни подростков, - подвёл итоги заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Слаженная работа всех органов профилактики, хорошая организация учебно-воспитательного процесса в Шулутской спецшколе способствует ресоциализации учащихся и профилактике рецидивов преступлений несовершеннолетних.

