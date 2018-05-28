В Заиграевском районе участвовало более 70 школьников
24-25 мая в Заиграевском районе прошёл конкурс стихов и рисунков «Служба полицейского глазами школьников». В мероприятии участвовало более 70 детей из школ района. По словам организаторов, ребята с удовольствием присылали рисунки, писали стихи, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- Членами жюри, в состав которого вошли руководство отдела полковника полиции, совета ветеранов, общественного совета при отделе МВД России по Заиграевскому району, Заиграевского центра детского юношеского творчества, определили победители в трёх возрастных группах, - уточняют в ведомстве.
Победителей и участников награждали на общешкольных линейках. Призёрам вручили дипломы и памятные статуэтки, всем участникам достались сладкие награды. Кроме того, на торжественной линейке своё стихотворение прочла победитель конкурса - ученица 7 класса Онохойской школы № 2.
В Бурятии прошёл конкурс «Служба полицейского глазами школьников»
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