«Студенты» университета третьего возраста прошли обучение компьютерной грамотности
В завершившемся учебном 2017-2018 году на факультете «Основы компьютерной грамотности» при отделе соцзащиты Селенгинского района прошло обучение основам компьютерной грамотности, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
- Граждане «серебряного» возраста обучались навыкам использования современных информационных ресурсов в бытовых целях, осваивали новейшие способы коммуникации и адаптировались в информационной среде, - уточняют в министерстве.
Пенсионеров познакомили с порталом государственных и муниципальных услуг. Сотрудники отдела МВД по Селенгинскому району ознакомили слушателей с возможностями интернет-сервиса «Личный кабинет» на портале Госуслуг. Рассказали, как восстановить пароль, подтвердить регистрацию и многое другое.
По завершению занятий «студентам» были вручены сертификаты об успешном завершении обучения программе «Пользователь ПК» Университета третьего возраста.
Пенсионеров Бурятии научили пользоваться сайтом госуслуг
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Министерство образования оценило эффективность закрытой Шулутской школы
Торжественное богослужение в Селенгинском Свято-Троицком монастыре возглавил митрополит Савватий. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Заиграевском районе участвовало более 70 школьников
«Студенты» университета третьего возраста прошли обучение компьютерной грамотности
Ребята проходят там длительное лечение и учатся
Нарушения нашли в «Сагаан Морине», «Кэпитал Молле» и ресто-клубе «Че Гевара»
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 мая в республике будет стоять погода без осадков, утром местами туман
Кулинарный фестиваль в Нижнем Новгороде соберет профессионалов кулинарного дела со всей страны». Гостей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы, конкурс барбекю, море еды и концерт группы Trubetskoy
Международный автопробег «Москва – Владивосток – Токио» с призывом «Останови огонь!» 26 мая стартовал с Красной площади, открывая эстафету культурных и социально-значимых программ и проектов в городах России
С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более шести тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву
В Амурской области состоялась церемония закрытия всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
24 мая в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности на Арбате состоялся большой хоровой концерт
27 мая по республике местами кратковременный дождь, грозы, ночью в горах с мокрым снегом
Общество, 26.05.2018
Алексей Цыденов и гендиректор группы компаний Юрий Дегтярёв подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 26.05.2018
Мужчина был убеждён, что имел право на больший процент «северной надбавки»