Пенсионеров Бурятии научили пользоваться сайтом госуслуг

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

«Студенты» университета третьего возраста прошли обучение компьютерной грамотности



В завершившемся учебном 2017-2018 году на факультете «Основы компьютерной грамотности» при отделе соцзащиты Селенгинского района прошло обучение основам компьютерной грамотности, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



- Граждане «серебряного» возраста обучались навыкам использования современных информационных ресурсов в бытовых целях, осваивали новейшие способы коммуникации и адаптировались в информационной среде, - уточняют в министерстве.



Пенсионеров познакомили с порталом государственных и муниципальных услуг. Сотрудники отдела МВД по Селенгинскому району ознакомили слушателей с возможностями интернет-сервиса «Личный кабинет» на портале Госуслуг. Рассказали, как восстановить пароль, подтвердить регистрацию и многое другое.



По завершению занятий «студентам» были вручены сертификаты об успешном завершении обучения программе «Пользователь ПК» Университета третьего возраста.

