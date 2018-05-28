Дети-сироты из Бурятии лечатся в Крыму

Ребята проходят там длительное лечение и учатся



Девять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Бурятии, проходят курс лечения и учатся в реабилитационном центре в Евпатории, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Ежегодно центр осуществляет набор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В том числе, находящихся под опекой в приёмных семьях. В возрасте от 10 до 14 лет, нуждающиеся в длительном лечении, перенёсшие неосложненные формы лёгочного и внелёгочного туберкулёза, страдающие частыми простудными и инфекционными заболеваниями, пониженной иммунологической реактивностью организма, - уточняют в министерстве.



Для того, чтобы попасть в Центр, нужно обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства с документами, подтверждающими медицинский диагноз.



Списки детей, желающих пройти курс лечения в Евпатории, формируются в органах опеки и попечительства и подаются в минсоцзащиту. На юге страны дети находятся с сентября по июль.



- Законный представитель осуществляет оплату проезда и питания в пути следования ребёнка в Евпаторию и обратно, а также обеспечивает ребёнка комплектами одежды и обуви на весь период пребывания в центре, в том числе купальными принадлежностями, - говорят в министерстве.



Подробная информация о порядке приёма детей, условиях и сроках их пребывания размещена на сайте www.rsrc-evpatoriya.ru в разделе «Приёмная комиссия» и РГУ «ЦСПН», а также по телефону 8(3012)55-39-18.