Бурятию отметили за активную призывную кампанию

С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более шести тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву
В войска уже отправлено более 1,3 тысячи новобранцев, воинские части округа пополнили жители Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей.
Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии в республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальском крае.
Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны 3 человека, они отправятся в Самару и Сочи. В научные роты министерства обороны отобрано пять призывников, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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