Команда из Бурятии выиграла «Танковый биатлон» с колоссальным отрывом (фото)

В Амурской области состоялась церемония закрытия всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
Упорная борьба команд военных округов и профильных военных училищ длилась две недели. Участники соревновались в скоростном вождении танков Т-72Б3 с умелым прохождением различных препятствий, точной стрельбе из вооружения боевых машин, спортивными этапами, на которых военнослужащие состязались в физической подготовке.
Уже четвертый год подряд команда Восточного военного округа занимает лидирующие позиции среди других участников во всеармейском конкурсе «Танковый биатлон».
С колоссальным отрывом танкисты Восточного военного округа опередили своих соперников из Центрального военного округа, не оставив им ни единого шанса на победу.
- Танкисты Восточного военного округа в ходе финальной эстафеты экипажей команд прошли маршрут за 1 час 51 минуту 21 секунду с минимальным количеством допущенных ошибок. Остальные команды представляющие военные округа, ВДВ и КВТККУ остались за двухчасовым порогом времени, - сообщили организаторы.
Награждение команд провели заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Соломатин и главный судья соревнований генерал-майор Роман Бинюков.
По результатам всеармейского конкурса экипажи танкового соединения, дислоцированного в Бурятии будут представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на Армейских международных играх в Москве, сообщает пресс-служба ВВО.
В Амурской области состоялась церемония закрытия всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
Под Ангарском религиозная организация «Вечно синее небо» принесла в жертву коня. Обрядом под названием Тайлаган она пыталась объединить шаманов Бурятии и Иркутской области
24 мая в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности на Арбате состоялся большой хоровой концерт
27 мая по республике местами кратковременный дождь, грозы, ночью в горах с мокрым снегом
Алексей Цыденов и гендиректор группы компаний Юрий Дегтярёв подписали соглашение о сотрудничестве
Мужчина был убеждён, что имел право на больший процент «северной надбавки»
Для исполнения на барабанах выбрали композицию «Медина»
Водитель привлечён к уголовной ответственности за кражу найденных гаджетов
Тренированные питомцы продемонстрировали умение отыскивать наркотики, взрывчатку и задерживать преступников. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первенства
Голова Ленина, висячий мост на Богородском острове, парки - немногие из абсолютно беспроигрышных локаций в столице нашей республики, где можно гарантированно получить превосходные снимки
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 26 мая в республике местами прогнозируются дожди, ливни, грозы, местами с мокрым снегом, в горах юго-запада выпадет снег
Заявки на вывоз медведей стали поступать в иркутский питомник «К-9» после принятия в России закона о запрете контактной притравки охотничьих собак, в частности на медведей
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовала комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму
Грузоперевозчики из Китая - участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, - смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области
Колебания температуры воздуха от мороза до почти 30-градусной жары, дожди и грозы ждут в регионах Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра