Команда из Бурятии выиграла «Танковый биатлон» с колоссальным отрывом (фото)

- Танкисты Восточного военного округа в ходе финальной эстафеты экипажей команд прошли маршрут за 1 час 51 минуту 21 секунду с минимальным количеством допущенных ошибок. Остальные команды представляющие военные округа, ВДВ и КВТККУ остались за двухчасовым порогом времени, - сообщили организаторы.

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