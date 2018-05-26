Дождливая погода в Бурятии сохранится

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 26 мая в республике местами прогнозируются дожди, ливни, грозы, местами с мокрым снегом, в горах юго-запада выпадет снег



Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20, местами до 24 м/с.



Температура днём +11, +16, местами +4, +9, по северо-востоку до +20, +25.



В Улан-Удэ днём ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +11, +13.



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