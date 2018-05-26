26 Мая

25 Мая

Популярное

Дождливая погода в Бурятии сохранится

Дождливая погода в Бурятии сохранится
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 26 мая в республике местами прогнозируются дожди, ливни, грозы, местами с мокрым снегом, в горах юго-запада выпадет снег

Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20, местами до 24 м/с.

Температура днём +11, +16, местами +4, +9, по северо-востоку до +20, +25.

В Улан-Удэ днём ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +11, +13.
погода
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дождливая погода в Бурятии сохранится
Дождливая погода в Бурятии сохранится
Общество, 26.05.2018
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 26 мая в республике местами прогнозируются дожди, ливни, грозы, местами с мокрым снегом, в горах юго-запада выпадет снег
Иркутских медведей хотят отправить в Крым
Общество, 25.05.2018
Заявки на вывоз медведей стали поступать в иркутский питомник «К-9» после принятия в России закона о запрете контактной притравки охотничьих собак, в частности на медведей
В Бурятии военные потренируются в противодействии терроризму
Общество, 25.05.2018
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовала комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму
Водители из КНР проверили мастерство на перевале у Байкала
Общество, 25.05.2018
Грузоперевозчики из Китая - участники автопробега, тестирующего доставку товаров из КНР в Новосибирск, - смогли проверить водительское мастерство на серпантинной дороге Култукского тракта в Иркутской области
Погоду от мороза до жары пообещали Восточной Сибири
Общество, 25.05.2018
Колебания температуры воздуха от мороза до почти 30-градусной жары, дожди и грозы ждут в регионах Восточной Сибири на наступающих выходных, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Улан-удэнцы увезли шесть наград всероссийского кинофестиваля
Общество, 25.05.2018
Первый всероссийский фестиваль детского и юношеского кино прошел в Красноярске с 22 по 24 мая
ФСБ провела учения с захватом террористами катера МЧС на Байкале
Общество, 25.05.2018
Управление федеральной службы безопасности по Иркутской области провело антитеррористические учения в посёлке Никола с захватом террористами катера МЧС на реке Ангаре, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе УФСБ
В Улан-Удэ завершился турнир «Кожаный мяч»
Общество, 25.05.2018
В финале приняло участие 18 команд школьников
В Бурятии подсчитают медведей
В Бурятии подсчитают медведей
Общество, 25.05.2018
Учёт проходит весной и летом
77 дневных лагерей заработают в Иркутске
Общество, 25.05.2018
В них отдохнут более 10 тысяч детей и подростков
На трассах Бурятии осевая разметка станет жёлтой
На трассах Бурятии осевая разметка станет жёлтой
Общество, 25.05.2018
Дорожники переняли опыт скандинавских стран по использованию яркой разметки
Волонтёрский лагерь «Экодемия» организуют на Байкале
Общество, 25.05.2018
В Забайкальский национальный парк прибудут 80 волонтёров
День нерпёнка прошёл на Байкале
День нерпёнка прошёл на Байкале
Общество, 25.05.2018
В рамках праздника традиционно проходят мероприятия для детей и подростков: конкурсы, беседы, игры
Дмитрий Шепелев неудачно пошутил про бурятский язык
Дмитрий Шепелев неудачно пошутил про бурятский язык
Общество, 25.05.2018
Некоторые жители республики оскорбились из-за шутки ведущего Первого канала. Видео
В Бурятии проходит конкурс плакатов «Родная Армия»
Общество, 25.05.2018
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^