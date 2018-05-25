В Улан-Удэ завершился турнир «Кожаный мяч»



Сегодня, 25 мая, на стадионе спортивного центра «Юность» прошло торжественное закрытие финальных игр городских соревнований по футболу «Кожаный мяч - 2018». Он был организован на призы Улан-Удэнского городского Совета депутатов.



В этом году в отборочных школьных соревнованиях приняло участие около 300 команд, более 3000 футболистов. В районных соревнованиях участвовали 90 сборных команд - это более 1300 юных спортсменов.



Соревнования проводились по трём возрастным группам: 10-11 лет (2007-2008г.р.), 12-13 лет (2005-2006г.р.), 14-15лет (2003-2004г.р.).



В финале приняло участие 18 команд. Все команды, вошедшие в финал, награждены спортивной футбольной формой и мячами. Команды - победители с 1 по 3 места в каждой возрастной группе - награждены кубками, медалями и дипломами. Лучшие игроки (вратарь, защитник, нападающий, игрок) в каждой возрастной группе награждены спортивным инвентарём, памятными призами и дипломами, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

