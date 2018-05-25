На трассах Бурятии осевая разметка станет жёлтой

Дорожники переняли опыт скандинавских стран по использованию яркой разметки
Упрдор «Южный Байкал» готовит подведомственную сеть автомобильных дорог к летнему периоду. Подрядные организации уже обновили осевую линию разметки и пешеходные переходы во всех населённых пунктах, расположенных вдоль федеральных автодорог.
- В данный момент дорожники ведут работы в плановом режиме, выполняют нанесение разметки по всей сети федеральных автодорог, - сообщает пресс-служба Управления.
Восстанавливают и обновляют дорожную разметку, используя как краску, так и термопластик. Все материалы обладают высоким качеством и повышенной светоотражаемостью в ночное время. Кроме того, дорожники чистят барьерные ограждения, остановки и площадки отдыха.
1 июня вступит в силу ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», в соответствии с которым осевая линия разметки федеральных автодорог будет нанесена жёлтым цветом.
- Контрастный жёлтый цвет новой разметки хорошо виден даже при сильных осадках, как при дневном, так и при искусственном ночном освещении дороги. Это позволит существенно повысить безопасность и комфорт передвижения автомобилистов, - отмечают в «Южном Байкале».
В плане эксперимента федеральные дорожники использовали жёлтую разметку в прошлом году. Совместно с Госавтоинспекцией были определены девять участков на трассах Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» в Мурманской и Ленинградской областях протяжённостью 317 километров, в том числе на границах с Финляндией и Норвегией. Именно положительный опыт скандинавских стран по использованию в зимний период яркой разметки стал основанием для его адаптации в России. Согласно статистике, водители транспортных средств лучше различают жёлтый спектр во время снегопада, особенно в тёмное время суток.
На сети, подведомственной Упрдор «Южный Байкал», осевая жёлтая разметка появится на всех аварийно-опасных участках трёх автодорог Р-258 «Байкал», «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией» и автодорога А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией».
Федеральные дорожники настоятельно рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными в зоне производства работ.
На трассах Бурятии осевая разметка станет жёлтой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В финале приняло участие 18 команд школьников
Учёт проходит весной и летом
В них отдохнут более 10 тысяч детей и подростков
Дорожники переняли опыт скандинавских стран по использованию яркой разметки
В Забайкальский национальный парк прибудут 80 волонтёров
В рамках праздника традиционно проходят мероприятия для детей и подростков: конкурсы, беседы, игры
Некоторые жители республики оскорбились из-за шутки ведущего Первого канала. Видео
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы
Книга явилась результатом двухлетней кропотливой работы
Для них провели экскурсию по новой выставке
Финал проходит в Краснодарском крае
Всего коллекция состоит из 690 наклеек
Детям раздали памятки и провели блиц-опрос
Для жителей организуют выставку оружия и полевую кухню
Ярмарки пройдут в трёх районах республики