На трассах Бурятии осевая разметка станет жёлтой

Дорожники переняли опыт скандинавских стран по использованию яркой разметки



Упрдор «Южный Байкал» готовит подведомственную сеть автомобильных дорог к летнему периоду. Подрядные организации уже обновили осевую линию разметки и пешеходные переходы во всех населённых пунктах, расположенных вдоль федеральных автодорог.



- В данный момент дорожники ведут работы в плановом режиме, выполняют нанесение разметки по всей сети федеральных автодорог, - сообщает пресс-служба Управления.



Восстанавливают и обновляют дорожную разметку, используя как краску, так и термопластик. Все материалы обладают высоким качеством и повышенной светоотражаемостью в ночное время. Кроме того, дорожники чистят барьерные ограждения, остановки и площадки отдыха.



1 июня вступит в силу ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», в соответствии с которым осевая линия разметки федеральных автодорог будет нанесена жёлтым цветом.



- Контрастный жёлтый цвет новой разметки хорошо виден даже при сильных осадках, как при дневном, так и при искусственном ночном освещении дороги. Это позволит существенно повысить безопасность и комфорт передвижения автомобилистов, - отмечают в «Южном Байкале».



В плане эксперимента федеральные дорожники использовали жёлтую разметку в прошлом году. Совместно с Госавтоинспекцией были определены девять участков на трассах Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» в Мурманской и Ленинградской областях протяжённостью 317 километров, в том числе на границах с Финляндией и Норвегией. Именно положительный опыт скандинавских стран по использованию в зимний период яркой разметки стал основанием для его адаптации в России. Согласно статистике, водители транспортных средств лучше различают жёлтый спектр во время снегопада, особенно в тёмное время суток.



На сети, подведомственной Упрдор «Южный Байкал», осевая жёлтая разметка появится на всех аварийно-опасных участках трёх автодорог Р-258 «Байкал», «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией» и автодорога А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией».



Федеральные дорожники настоятельно рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными в зоне производства работ.

