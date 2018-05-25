В Бурятии пройдут мини-ярмарки рабочих мест

Ярмарки пройдут в трёх районах республики
29 мая Центром занятости населения Бичурского района будет проведена мини-ярмарка вакансий рабочих мест для женщин. Она пройдёт на территории учреждения по адресу: село Бичура, ул. Советская, 43.
30 мая Центром занятости населения города Северобайкальска будет организована мини-ярмарка вакансий рабочих мест. Она состоится на территории центра по адресу: город Северобайкальск, ул. Морских пехотинцев, 7.
На следующий день, 31 мая, в Центре занятости населения Джидинского района пройдёт мини-ярмарка вакансий рабочих мест для женщин. Адрес центра: село Петропавловка, ул. Свердлова, 41.
Начало всех ярмарок в 10 часов, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.
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