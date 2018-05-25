В Улан-Удэ с размахом отметили праздник чтения

Для участников провели викторины и концерт
На пешеходной зоне улицы Ленина 24 мая прошёл праздник книги и чтения и большой хоровой концерт, посвящённые Дню славянской письменности и культуры и общероссийскому дню библиотек. В этом году праздник в формате «на открытом воздухе» устроили в Улан-Удэ уже в десятый раз.
Мероприятие торжественно открыли в 16 часов. Зрителей поздравили министр культуры РБ Соёлма Дагаева, представители Улан-Удэнской и Бурятской епархии Бурятской митрополии Русской православной церкви, детские прозаики Виктория Алагуева, Анна Виноградова и Алла Озорнина. На церемонии открытия праздника наградили лучших читателей детско-юношеской библиотеки.
Актёры Русского драматического театра имени Бестужева Пётр Прозоровский и Иван Бузунов прочитали со сцены стихи Пушкина и Есенина, в честь учреждения фонда поддержки и продвижения отечественного культурного наследия «Пушкинский союз».
Также на сцене прошло библиодефиле с элементами викторины «Старославянский алфавит». На площадках Республиканской детско-юношеской библиотеки проходили игры, викторины и мастер-классы. Здесь можно было проверить свои знания о славянской культуре, русском языке и Бурятии, раскрашивать матрёшек и фотографироваться у тематической фотозоны.
На концерте, посвящённом празднику, выступили ученики вокально-эстрадного отделения и танцевальные ансамбли колледжа искусств им. Чайковского, солисты и вокальные ансамбли центра «Кристалл», дома культуры «Вагжанова».
В 18 часов начался большой хоровой концерт, в котором выступили детские хоры ДШИ № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, ДШИ имени Ямпилова при колледже искусств, и звезда бурятской эстрады Елена Борохитова. В концерте прозвучали песни Дунаевского, Крылатова, Толмачёва, Колмановского и других композиторов, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Справка:
День славянской письменности и культуры - праздник, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки и церковно-славянского языка. Общероссийский день библиотек, отмечаемый 27 мая, приурочен ко дню основания в 1795 году первой публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.
В Улан-Удэ с размахом отметили праздник чтения
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