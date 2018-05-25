Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

В Улан-Удэ с размахом отметили праздник чтения

В Улан-Удэ с размахом отметили праздник чтения
Общество,  Фото:Минкультуры РБ
Для участников провели викторины и концерт

На пешеходной зоне улицы Ленина 24 мая прошёл праздник книги и чтения и большой хоровой концерт, посвящённые Дню славянской письменности и культуры и общероссийскому дню библиотек. В этом году праздник в формате «на открытом воздухе» устроили в Улан-Удэ уже в десятый раз.

Мероприятие торжественно открыли в 16 часов. Зрителей поздравили министр культуры РБ Соёлма Дагаева, представители Улан-Удэнской и Бурятской епархии Бурятской митрополии Русской православной церкви, детские прозаики Виктория Алагуева, Анна Виноградова и Алла Озорнина. На церемонии открытия праздника наградили лучших читателей детско-юношеской библиотеки.

Актёры Русского драматического театра имени Бестужева Пётр Прозоровский и Иван Бузунов прочитали со сцены стихи Пушкина и Есенина, в честь учреждения фонда поддержки и продвижения отечественного культурного наследия «Пушкинский союз».

Также на сцене прошло библиодефиле с элементами викторины «Старославянский алфавит». На площадках Республиканской детско-юношеской библиотеки проходили игры, викторины и мастер-классы. Здесь можно было проверить свои знания о славянской культуре, русском языке и Бурятии, раскрашивать матрёшек и фотографироваться у тематической фотозоны.

На концерте, посвящённом празднику, выступили ученики вокально-эстрадного отделения и танцевальные ансамбли колледжа искусств им. Чайковского, солисты и вокальные ансамбли центра «Кристалл», дома культуры «Вагжанова».

В 18 часов начался большой хоровой концерт, в котором выступили детские хоры ДШИ № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, ДШИ имени Ямпилова при колледже искусств, и звезда бурятской эстрады Елена Борохитова. В концерте прозвучали песни Дунаевского, Крылатова, Толмачёва, Колмановского и других композиторов, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Справка:

День славянской письменности и культуры - праздник, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки и церковно-славянского языка. Общероссийский день библиотек, отмечаемый 27 мая, приурочен ко дню основания в 1795 году первой публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу
В Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, 25.05.2018
У «золотых» юбиляров - две дочки, пять внуков и один правнук
В дацанах Бурятии пройдут молебны «Дончод Хурал»
В дацанах Бурятии пройдут молебны «Дончод Хурал»
Общество, 25.05.2018
Они будут проходить на протяжении трёх дней
В Улан-Удэ с размахом отметили праздник чтения
В Улан-Удэ с размахом отметили праздник чтения
Общество, 25.05.2018
Для участников провели викторины и концерт
В Бурятии обсудят феномен Итигэлова
В Бурятии обсудят феномен Итигэлова
Общество, 25.05.2018
Основная тема будущей конференции - изучение ежедневных духовных посланий Хамбо Ламы Этигэлова
Улан-удэнцы смогут выиграть iPhone ко Дню города
Улан-удэнцы смогут выиграть iPhone ко Дню города
Общество, 25.05.2018
Для участия в конкурсе необходимо записать креативное видео и рассказать, за что ты любишь свой город
Осуждённые в Бурятии работают на пилораме
Осуждённые в Бурятии работают на пилораме
Общество, 25.05.2018
За свою работу они получают зарплату
В библиотеке Бурятии расскажут о путешествиях
Общество, 25.05.2018
В учреждении проходят бесплатные лекции известного путешественника Антона Кротова
В Улан-Удэ сотрудник колонии стал призёром состязаний
В Улан-Удэ сотрудник колонии стал призёром состязаний
Общество, 25.05.2018
Он занял 2 место на соревнованиях по пауэрлифтингу
В Бурятии назвали разрешённые места сбора дикоросов
В Бурятии назвали разрешённые места сбора дикоросов
Общество, 25.05.2018
Жителям республики рассказали как безопасно собирать дары природы
50 жителей Бурятии осудили за неуплату алиментов
Общество, 25.05.2018
Их приговорили к исправительным работам
Осуждённых мусульман посетил имам Улан-Удэнской мечети
Осуждённых мусульман посетил имам Улан-Удэнской мечети
Общество, 25.05.2018
Он рассказал им о посте в честь месяца Рамадан
Улан-удэнцев приглашают на концерт ансамбля «Булжамуур»
Общество, 25.05.2018
На сцене Русского драмтеатра выступит детский коллектив
Концерт детской школы искусств состоялся в Улан-Удэ
Общество, 25.05.2018
В концерте участвовали юные артисты из разных ансамблей
Улан-удэнцам напомнили, где можно приготовить шашлык
Улан-удэнцам напомнили, где можно приготовить шашлык
Общество, 25.05.2018
Разрешённых мест отдыха на природе в городе два
Проект библиотекарей Бурятии получит грант
Проект библиотекарей Бурятии получит грант
Общество, 25.05.2018
Всего в конкурсе от Окинского района участвовало 22 проекта на социально-значимую тему

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^